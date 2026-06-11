紐約州閱讀改革 半數師培機構未達標

最新調查報告指，紐約州有半數的教師培訓機構未能正確培訓教育工作者如何教導學生閱讀。(美聯社)

「全國教師質量委員會」(National Council on Teacher Quality)發布最新調查報告指，盡管紐約州 近年大刀闊斧推動閱讀教育改革，但州內仍有半數的教師培訓機構未能正確培訓教育工作者如何教導學生閱讀，未達標師培課程全美居前。

在教師質量委員會評估的38個紐約州師培課程中，僅有六個機構獲得「A」級評等。這意味著只有這六個機構完整教導了「科學基礎閱讀教學法」(Scientifically-based reading instruction)的五大核心要素，包括音素覺察、字母拼讀、閱讀流暢度、詞彙量以及文本理解。

與此同時，全州多達19個師培課程被評為不及格的「F」級，其中包括多個由紐約市 大(CUNY)與紐約州大(SUNY)系統營運的課程。而紐約州有超過半數的小學師培機構拒絕提供審查資料，這些機構最終未被納入評級。

教師質量委員會主席佩斯克(Heather Peske)直言，紐約州未達標的課程數量全美居前，這顯示州政府並未對這些機構進行問責。相比之下，全美師培機構近年已有顯著進步，目前超過半數被評估的課程都在使用具備科學依據的教學法，比例比三年前翻了一倍，而紐約州的進步幅度卻微乎其微。

報告警告，師培進展停滯將嚴重阻礙學生閱讀能力的提高。而全州正面臨學生閱讀水平倒退的危機；根據「國家教育進展評估」(NAEP)數據，2024年紐約州約有41%的四年級學生閱讀能力處於最低水平，比2013年的30%大幅增加。

紐約州教育廳官員則對該報告的結論表示不滿。發言人梅爾(Karen Male)在聲明中反駁，該報告未能納入大量紐約州的師培課程，從而呈現了一個片面且具誤導性的結果。