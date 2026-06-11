我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

紐約州閱讀改革 半數師培機構未達標

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新調查報告指，紐約州有半數的教師培訓機構未能正確培訓教育工作者如何教導學生閱讀...
最新調查報告指，紐約州有半數的教師培訓機構未能正確培訓教育工作者如何教導學生閱讀。(美聯社)

「全國教師質量委員會」(National Council on Teacher Quality)發布最新調查報告指，盡管紐約州近年大刀闊斧推動閱讀教育改革，但州內仍有半數的教師培訓機構未能正確培訓教育工作者如何教導學生閱讀，未達標師培課程全美居前。

在教師質量委員會評估的38個紐約州師培課程中，僅有六個機構獲得「A」級評等。這意味著只有這六個機構完整教導了「科學基礎閱讀教學法」(Scientifically-based reading instruction)的五大核心要素，包括音素覺察、字母拼讀、閱讀流暢度、詞彙量以及文本理解。

與此同時，全州多達19個師培課程被評為不及格的「F」級，其中包括多個由紐約市大(CUNY)與紐約州大(SUNY)系統營運的課程。而紐約州有超過半數的小學師培機構拒絕提供審查資料，這些機構最終未被納入評級。

教師質量委員會主席佩斯克(Heather Peske)直言，紐約州未達標的課程數量全美居前，這顯示州政府並未對這些機構進行問責。相比之下，全美師培機構近年已有顯著進步，目前超過半數被評估的課程都在使用具備科學依據的教學法，比例比三年前翻了一倍，而紐約州的進步幅度卻微乎其微。

報告警告，師培進展停滯將嚴重阻礙學生閱讀能力的提高。而全州正面臨學生閱讀水平倒退的危機；根據「國家教育進展評估」(NAEP)數據，2024年紐約州約有41%的四年級學生閱讀能力處於最低水平，比2013年的30%大幅增加。

紐約州教育廳官員則對該報告的結論表示不滿。發言人梅爾(Karen Male)在聲明中反駁，該報告未能納入大量紐約州的師培課程，從而呈現了一個片面且具誤導性的結果。

精華 FAQ

  • 調查顯示，紐約州38個受評師培課程中只有六個獲A級，另有19個被評為F級，顯示多數課程仍未完整教導科學基礎閱讀教學法。

  • 報告指出，合格課程必須涵蓋五大核心要素，包括音素覺察、字母拼讀、閱讀流暢度、詞彙量，以及文本理解，才能算是具科學依據的教學。

  • 教育廳發言人批評報告未納入大量師培課程，認為評估結果片面且具誤導性，無法完整反映紐約州整體師資培訓的實際情況。

紐約州 紐約市

上一則

紐約市衛生局性免費、低價健康服務 擴大宣傳

下一則

華康會講座 籲華裔關注肺癌、做定期篩檢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

劉醇逸提案 紐約公校小班制推遲2年 2030學年全面達標

劉醇逸提案 紐約公校小班制推遲2年 2030學年全面達標
紐約州校園手機禁令執行1年 8成師認有效

紐約州校園手機禁令執行1年 8成師認有效
不分貧富、種族…2025學生考輸2015 整整退步一個年級

不分貧富、種族…2025學生考輸2015 整整退步一個年級
歧視白人與女性？紐約市大「非裔男性倡議」遭司法部調查

歧視白人與女性？紐約市大「非裔男性倡議」遭司法部調查

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
位於賓州車站新澤西通勤鐵路候車大廳內遺留的血跡。（記者許君達/攝影）

紐約賓州車站爆大規模砍殺 6傷…樓上就是NBA總決賽球場 川普今晚要蒞臨

2026-06-07 23:40

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多