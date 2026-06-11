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紐約市衛生局性免費、低價健康服務 擴大宣傳

記者顏潔恩／紐約報導
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市衛生局啓動一項全市公眾意識宣傳活動，旨在向紐約市民推廣紐約市性健康診所中，所有...
市衛生局啓動一項全市公眾意識宣傳活動，旨在向紐約市民推廣紐約市性健康診所中，所有的低收費或免費的性健康與生殖健康照護服務。(市衛生局提供)

市衛生局近日啓動一項全市公眾意識宣傳活動，旨在向紐約市民推廣紐約市性健康診所中、所有的低收費或免費的性健康與生殖健康照護服務，無論服務對象的移民身分；此宣傳活動將持續至6月底，廣告投放渠道包括交友應用程式、數位媒體橫幅廣告、社群媒體以及YouTube影片。

由於聯邦層級的政策變化持續影響民眾的健康保險，市民必須了解他們可獲得的服務；此項宣傳著重介紹所有紐約市民均可使用的各類型服務，無論其支付能力、移民身分、語言、性取向或性別認同如何，以及鼓勵公眾更加關注自身的性健康與生殖健康。

其中市衛生局的診所為12歲和以上的人提供相關服務，大部分服務均無需預約，包括性傳播感染(STI)預防、STI篩檢、檢測和治療、HIV檢測和治療啓動、HIV暴露前預防(PrEP)與緊急暴露後預防(PEP)、緊急避孕、生殖健康服務如避孕環、避孕貼、避孕針、避孕藥、子宮內避孕器(IUDs)及避孕植入劑、藥物流產等等。

「良好的健康需要高品質的健康照護和資訊，儘管成千上萬的紐約市民沒有健康保險，但我們的性健康診所仍然為所有市民提供優質的醫療服務」，市衛生局局長馬丁(Alister Martin)強調，診所長期以來一直提供維護尊嚴且保密的照護、絕不帶任何偏見。

全市共有六間診所提供上述服務，開放時間為周一至周五的早上8時30分至下午3時30分，分別為布朗士Morrisania的1309 Fulton Ave、皇后區牙買加(Jamaica)的90-37 Parsons Blvd、Corona的34-33 Junction Blvd、布碌崙(布魯克林)Fort Greene的295 Flatbush Ave. Ext、以及曼哈頓雀兒喜的303 Ninth Ave、Central Harlem的2238 Fifth Ave。

更多信息，民眾可前往nyc.gov/sexualhealthclinics，或撥打311查詢當局的資訊。

精華 FAQ

  • 活動主要向所有紐約市民推廣性健康與生殖健康服務，重點強調不論收入、移民身分、語言、性取向或性別認同，都可使用相關診所服務。

  • 診所提供STI預防、篩檢、檢測與治療，HIV檢測與治療啓動，PrEP與PEP，緊急避孕，以及避孕器、避孕針、藥物流產等生殖健康服務。

  • 全市共有六間診所提供服務，週一至週五上午8時30分至下午3時30分開放，分布於布朗士、皇后區、布碌崙及曼哈頓，民眾也可撥311查詢。

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