DRI撥款39.2萬「心目華埠」文化中心完工

紐約州州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)10日宣布，曼哈頓華埠的「心目華埠」(Think!Chinatown)文化中心暨工作室完工。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)10日宣布，曼哈頓華埠 的「心目華埠」(Think!Chinatown)文化中心暨工作室完工；該項目獲州府「市中心振興計畫」(DRI)撥款39萬2000元，將原本閒置的1200平方呎空間，改造成集藝術、文化與聚會的一體空間。

莫斯利表示，華埠是世界知名的文化景點，承載紐約其中一個最具活力社區的歷史、傳統與貢獻；新文化中心落成後，居民與訪客將有機會更深入了解華埠的文化與傳承。他說，在州長霍楚 (Kathy Hochul)透過DRI持續支持下，這一由社區推動的項目，將協助保存並慶祝華埠文化，造福未來世代。

此文化中心屬華埠2000萬元DRI振興計畫的一部分，華埠於2021年獲選為得主。莫斯利提到，DRI過去通常為1000萬元規模，但州府考量華埠在疫情期間及疫情前後承受多重挑戰，因此將華埠項目提高至2000萬元。

「心目華埠」董事會主席陳雪媚(Amy Chin)表示，新落成的工作室是該組織跨代藝術、文化、故事紀錄、社區參與及地方發展工作的「新家」。她指出，這一空間的誕生源於2021年疫情期間的社區倡議，當時前曼哈頓區長布魯爾(Gale Brewer)提出華埠應爭取DRI資金的構想，之後社區及民選官員共同投入，最終爭取到投資。

「心目華埠」總監鄺海音(Yin Kong)指出，新工作室未來可用於展覽、錄音、廚房與茶文化工作坊、剪紙藝術、講書、音樂與舞蹈表演等。

除「心目華埠」文化迎賓中心外，華埠DRI還資助多個項目，包括打造華埠迎賓牌樓等。其中，牌樓項目撥款為250萬元，並須社區籌款等額資金，引發社區爭議。

莫斯利表示，DRI項目並非單一資金來源包辦所有工程，而是作為「催化」及「槓桿」資金，吸引地方資源、公私部門合作及後續投資。他說，這一過程採「由下而上」方式，由社區居民、地方規畫委員會與組織提出需求及構想，州府再依據社區意見提供支持。