近200「大逃港」倖存者 新州拜祭遇難同儕

來自紐約及世界各地的逃港知青及其親屬後代，在位於新澤西州的「逃港罹難知青紀念碑」前，拜祭當年未能成功抵達自由之地的同行者。(主辦方提供)

來自全美和世界各地的近200名「大逃港 」倖存者及遇難者親友，日前在新澤西 州恆福陵園舉辦年度拜祭儀式，悼念罹難同儕，並呼籲世人多加了解這段由共產主義運動帶來的人間悲劇。

「逃港罹難知青紀念碑」2022年落成於新澤西州恆福陵園內，出資捐助者主要是在「文化大革命」期間為躲避共產主義政治迫害而泅渡橫跨海灣、逃亡至香港 的廣東籍人士。據介紹，紀念碑上現有430名在逃港過程中罹難者的姓名，他們都是根據尚在人世的見證者的回憶，相互交叉印證才有幸被從歷史長河中打撈出來的，根據親歷者和研究者的說法，真實遇難人數遠比這個數字更高。

紀念碑建成後，「大逃港」倖存者每年夏季都會在碑前拜祭，拜祭者以焚香、獻花、敬獻悼詞等傳統禮儀致敬亡魂，同時向收留了他們的自由之地香港和美國表達感恩之情。

主辦方說，本年度的參與者中，不僅有長住紐約、新澤西和東北地區的倖存者，還包括來自世界各地的逃港知青的後代，以及致力於研究這段歷史的青年學者。比如，逃港者何萍儀本次專程帶著兩個孫輩從澳洲雪梨前來參加拜祭，行程幾乎跨越半個地球；而來自馬里蘭州的傳道者Manny Perlman雖非親歷者，但也來到紀念碑前，奉上他為罹難者創作的歌曲「自由的潮汐」。

主辦方表示，祭拜活動除了緬懷數十年前未能成功抵達自由海岸的同行者，也是為了「自己的歷史自己搶救」，用自己的方式盡力保全這段尚未被史家廣泛納入視野的當代史，以避免相似的歷史教訓重演。