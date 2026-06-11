皇后區濱水綠道 擬串聯長島市至貝賽
紐約市交通局(DOT)9日在皇后區法拉盛就「皇后區濱水綠道」(Queens Waterfront Greenway)規畫舉行社區說明會，介紹從長島市" rel="154927">長島市龍門廣場州立公園（Gantry Plaza State Park)延伸至貝賽土屯堡(Fort Totten)、小灣公園(Little Bay Park)一帶的路線構想。DOT表示，該計畫希望串聯皇后區北岸多個濱水公園、住宅區與商業區，改善行人與自行車通行安全，並補足目前東西向連接不足的路段。
DOT說，綠道路線將經過阿斯托利亞(Astoria)、拉瓜地亞機場周邊、法拉盛灣、法拉盛溪、大學點，再延伸至小灣公園與托騰堡。沿線將依不同街區條件採取不同設計，包括保護式自行車道、共享車道、自行車標線、路緣延伸、行人穿越改善及導向標誌等，讓居民更安全前往濱水公園，也使不同社區之間有更清楚的步行與騎行連接。
法拉盛溪跨越方式是此次規畫重點。DOT表示，長期方案是在北方大道橋側邊增設懸臂式通道，提供足夠寬度供行人與自行車通行，並直接銜接法拉盛灣濱水步道，即現名馬爾科姆X濱水步道(Malcolm X Promenade)。
DOT指出，目前羅斯福大道橋兩側人行道均已開放，未來可延續現有條件，在橋上設置行人與自行車共用通行空間。官員也提到，羅斯福大道與大學點大道交會處交通狀況較混亂，未來可藉綠道規畫重新整理路口秩序，改善法拉盛市中心周邊通行環境。
在法拉盛市中心以北至大學點之間，DOT表示，大學點大道部分路段穿越倉儲、工業區及汽車修理廠，路幅寬、貨運與車流活動頻繁，對居民而言通行壓力較大，也成為大學點居民前往法拉盛市中心、北方大道橋及羅斯福大道的一道屏障。DOT擬在部分約75呎寬路段兩側增設七呎寬自行車道，並以混凝土護欄分隔，同時為人行道提供保護。
進入大學點住宅區後，設計將轉為較「輕量」的交通安全措施，例如自行車標線、導向標誌、彩繪路緣延伸及行人穿越改善，協助居民前往麥克尼爾公園(MacNeil Park)、鮑威爾灣公園(Powell’s Cove Park)等濱水公園。
現場與會者、東皇后區綠道倡議組織Eastern Queens Greenway成員Joby Jacob表示，樂見市府規畫一條可連接各個公園的路線，讓騎車者不必一路閃避車流。不過，他也認為，部分東皇后區路段仍應考慮更多受保護自行車道，而不只是共享車道。
另一名與會居民金Dana表示，目前橋上及周邊通行空間狹窄，旁邊車流速度快，跑步時會感到壓迫；若能增設更安全、寬敞的行人與自行車通道，將有助提升居民使用體驗。
此計畫希望從長島市龍門廣場州立公園一路延伸到貝賽的托騰堡與小灣公園，沿途串聯阿斯托利亞、法拉盛灣、法拉盛溪與大學點等濱水公園和社區。 DOT表示，長期方案是在北方大道橋側邊增設懸臂式通道，讓行人與自行車能安全通行，並直接銜接法拉盛灣濱水步道，也就是馬爾科姆X濱水步道。 與會者普遍支持綠道能改善通行安全與公園連結，但也認為部分東皇后區路段仍應增加更多受保護自行車道，避免僅以共享車道應付高車流環境。
精華 FAQ
此計畫希望從長島市龍門廣場州立公園一路延伸到貝賽的托騰堡與小灣公園，沿途串聯阿斯托利亞、法拉盛灣、法拉盛溪與大學點等濱水公園和社區。
DOT表示，長期方案是在北方大道橋側邊增設懸臂式通道，讓行人與自行車能安全通行，並直接銜接法拉盛灣濱水步道，也就是馬爾科姆X濱水步道。
與會者普遍支持綠道能改善通行安全與公園連結，但也認為部分東皇后區路段仍應增加更多受保護自行車道，避免僅以共享車道應付高車流環境。
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