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華埠人力中心助小企業申請補助金 最高5000元

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華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心，協助符合資格的企業申請由Citizen...
華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心，協助符合資格的企業申請由CitizensNYC推出的「鄰里小企業補助金計畫」。(華埠人力中心提供)

為協助紐約市小型企業獲取發展資源，華埠人力中心(CMP)屬下的商業輔助中心正提供免費申請協助服務，幫助符合資格的企業申請由CitizensNYC推出的「鄰里小企業補助金計畫」。該計畫最高可提供5000元補助金，支持長期服務社區並對社區發展帶來正面影響的小型企業持續成長。

隨著小型企業面臨營運成本上升、市場競爭加劇等挑戰，資金支持對企業穩定發展至關重要。透過本次補助計畫，符合資格的企業可獲得資金援助，用於支持業務發展、提升營運能力及擴大社區影響力。

人力中心表示，許多小型企業主由於語言障礙或不熟悉申請程序，往往錯失寶貴的資助機會。因此，中心商業顧問團隊將提供申請資訊、資格評估及申請指導等服務，協助企業順利完成申請流程。所有申請將由CitizensNYC負責審核，並由其最終決定獲獎企業名單。申請截止日期為2026年7月27日。

補助計畫的申請資格包括：企業必須設立於紐約市五大行政區之一；必須為營利性企業，且已營運至少兩年；企業員工人數不得超過10人；不得為連鎖企業或特許經營(Franchise)企業；需提供營業證明文件，例如銀行對帳單、報稅文件或報表等。

人力中心鼓勵符合資格的企業把握此次難得機會，及早準備申請文件。如需申請協助或了解計畫詳情，可聯繫CMP人力中心商業顧問：Janice Zhu，電郵： [email protected] 或電話：646-603-7172；Judy Zhang，電郵： [email protected] 或電話：646-410-3394。

精華 FAQ

  • 中心商業輔助團隊提供免費申請協助，包括補助資訊說明、資格初步評估與申請流程指導，協助語言不便或不熟悉程序的小企業順利完成申請。

  • CitizensNYC推出的鄰里小企業補助金計畫，單一企業最高可獲5000元，主要用於支持業務發展、提升營運能力，並擴大企業對社區的正面影響。

  • 申請企業須設立於紐約市五大行政區之一、屬營利性、已營運至少兩年、員工不超過10人，且不得是連鎖店或特許經營企業，並需提供營業證明。

華埠 紐約市

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