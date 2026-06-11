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阻止公校對面設鋰電池站 市議員黃友興不放棄

記者高雲兒／紐約報導
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皇后區中村(Middle Village)128公校對面擬建鋰離子電池儲能站一事...
皇后區中村(Middle Village)128公校對面擬建鋰離子電池儲能站一事，持續引發爭議。圖為此前市議員黃友興在抗議活動上發言。(記者許振輝／攝影)

皇后區中村(Middle Village)128公校對面擬建鋰離子電池儲能站一事，持續引發爭議。針對市議員黃友興(Phil Wong)要求教育局說明家長是否曾獲通知，項目方NineDot Energy回應稱，公司過去一年多來已與128公校家長及行政人員接觸，並持續向社區提供項目資訊。黃友興則表示，他仍會繼續努力，阻止該設施建在學校對面。

NineDot Energy發言人表示，公司一直支持紐約市公校學生與家庭。他表示，過去一年多來，公司一直與128公校家長及行政人員接觸，也如同對中村其他社區成員一樣，希望了解公司可如何支持地方機構，並提供有關安全、清潔能源儲存系統效益的準確資訊。NineDot並稱，公司建設的儲能系統旨在改善紐約市各社區能源基礎設施。

該案爭議源於NineDot Energy擬在128公校正對面設置鋰離子電池儲能設施。2日，數百名居民曾在社區集會反對該項目。黃友興辦公室表示，不少家長其後反映，他們此前並不知道該計畫，直到透過黃友興辦公室及其他社區組織外展，才得知相關提案。

黃友興10日受訪表示，據他了解，128公校家長教師會(PTA)目前對該項目的態度是不支持也不反對，不再公開發聲。他說，自己接下來將嘗試與NineDot Energy背後的投資公司溝通，希望投資方不要繼續支持該項目。

黃友興表示，他仍會繼續努力，阻止鋰離子電池儲能設施建在學校正對面。他說，家長與社區居民的核心關切，不只是項目本身是否合規，而是這類設施選址於學校對面，是否應有更充分、透明的家長知情與討論程序。

黃友興4日已致函第24學區學監里維拉(Anthony Rivera)，要求教育局釐清128公校家庭過去是否曾收到與該提案有關的資訊，以及當重大社區議題可能影響學校時，學校、家長協調員、家長教師會及相關單位在通知家長、徵詢意見方面有哪些義務。

精華 FAQ

  • 因NineDot Energy擬在學校正對面興建鋰離子電池儲能設施，居民與家長擔心選址過近校園，可能涉及安全、程序透明度及社區溝通不足等問題。

  • 黃友興已致函第24學區學監，要求教育局釐清家長是否曾收到通知，並計畫再與NineDot背後投資方溝通，希望對方停止支持該項目。

  • NineDot表示過去一年多已接觸128公校家長與行政人員，也向社區提供安全與清潔能源儲存系統資訊，強調其儲能設施旨在改善城市能源基礎設施。

皇后區 教育局 紐約市

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