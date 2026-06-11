中央公園馬匹猝死 禁止馬車聲再起

觀光馬車馬匹「德尼茲」(Deniz)9日傍晚在曼哈頓中央公園倒地猝死後，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表態支持全面禁止馬車。圖為觀光馬車在中央公園載客。(路透)

一匹名為「德尼茲」(Deniz)的馬車馬匹於9日傍晚在曼哈頓中央公園 倒地猝死 ，引發各界對馬車業存廢問題的激烈討論，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表態支持全面禁止馬車，多位市議員也宣布重提保護馬車馬匹的「萊德法」(Ryder's Law)，但引起工會反對，認為馬車是紐約市文化象徵，且馬匹並未遭到虐待。

9日晚間7時30分許，警方接獲報告趕赴中央公園西72街，隨即確認這匹16歲的斑點挽馬德尼茲已死亡。事發時，德尼茲正載著兩名乘客行駛，車夫克爾比伊克(Nurettin Kirbiyik)表示原因為馬匹的突發醫療緊急狀況，警方調查後認為並無犯罪跡象。

代表馬車駕駛的運輸工人工會(TWU)Local 100分會將德尼茲的死亡定性為突發性重大醫療事件。駕駛克爾比伊克透過工會發表聲明表示，「我真的感覺失去了家人，他是一匹美麗的馬，是最好的，和孩子們很親，每個人都喜歡他、想和他合照」。工會表示，克爾比伊克在事發當天未見德尼茲有任何異狀，飲食一切正常。

德尼茲死亡消息迅速點燃禁馬車的輿論烈火。曼達尼10日表示，他也是受到震撼的市民之一，「我期待與工會夥伴和社區領袖合作，真正實現廢除馬車」。

目前全市68輛持牌馬車10日全數停駛，馬廄關閉。中央公園馬車司機工會發言人漢森(Christina Hansen)表示，除悼念外，也因為網路上揚言要報復的言論，讓從業人士人心惶惶。

動物權益倡議團體NYCLASS隨即在市政廳前舉行集會，要求重提「萊德法」。該法案得名自2022年一匹在曼哈頓街頭倒地的馬「萊德」，雖然牠其後被送往農場退休，卻在數月後被迫安樂死。法案去年11月雖獲22名議員聯署，卻未能在委員會闖關。

除多位市議員發聲譴責外，中央公園保護區(Central Park Conservancy)也發表聲明支持「萊德法」，指出馬車業對日益擁擠的中央公園構成公共安全威脅，並列舉過去13個月內公園內發生的七起馬匹相關事故。