我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火慘劇 當局依「誤殺罪」起訴7人及2家公司

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

布碌崙新監獄工地事故頻傳 總承包商涉隱匿

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙(布魯克林)下城造價29億元的新監獄工地，事故頻傳。(取自紐約市設計與施工...
布碌崙(布魯克林)下城造價29億元的新監獄工地，事故頻傳。(取自紐約市設計與施工局)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙新監獄工地事故頻傳，總承包商Tutor Perini疑刻意壓低通報層級。
  • 重點二：多起事故未依法通報DOB或OSHA，甚至有工人死亡與墜落重傷案例。
  • 重點三：工地亂象波及周邊住戶，DOB已開出多張罰單並持續要求改善。

布碌崙(布魯克林)下城造價29億元的新監獄工地事故頻傳，卻疑遭承包商壓低通報層級。據非營利媒體「The City Reporter」調查，總承包商「Tutor Perini」疑涉多次未依規呈報工地事故，波及工人安全與周邊社區。

2025年8月，一名鐵工搬運重型設備上樓梯時因缺乏安全裝備受傷，事後以「嚴重受傷」提告。不過，負責監管的紐約市設計與施工局(DDC)收到的通報，將事故定性為「輕傷」，依法應接獲通知的市樓宇局(DOB)與美國職業安全與健康管理局(OSHA)涉遭蒙蔽。自2022年拆除工程啟動以來，工地已發生至少四起重大事故，其中一人死亡。

媒體調查亦發現，市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)曾警告DDC，若公開背景說明，恐引發訴訟文件開示申請；市長曼達尼(Zohran Mamdani)副新聞秘書愛德華茲(Jeremy Edwards)則表示「不需要那份背景說明」，DDC最終拒絕公開資料。

2025年10月，工人黃山姆(Sam Wong)在工地從高處墜落，雖通報了DOB，卻未依規通報OSHA，檢查員認定現場「未提供足夠安全措施」並下令局部停工。

工地亂象亦衝擊周邊社區。數月來，博倫姆丘(Boerum Hill)居民飽受防火材料粉末、塑膠水桶等碎片墜落之苦。今年5月，大量碎片兩度砸落民宅，DOB先後發出局部及全面停工令；Tutor Perini涉既未通報，也未記入工地日誌。大樓管理員透露，承包商員工曾多次要求進入清理，認為「我確信他們的目的是讓一切看起來什麼都沒發生過。」

然而，Tutor Perini工地主任納伊姆(Saad Naeem)在社區會議上聲稱，公司此前從未遭罰。但紀錄顯示，DOB自2024年8月起已開立20張罰單，累計罰款3萬2500元，另有4萬5000元待繳。

外界認為，工程頻頻出包背後，恐怕是來自沉重的工期壓力。由於市府欲在2027年關閉雷克島監獄，但目前四座城區監獄進度堪憂，布碌崙監獄最新完工預期已推遲至2029年。市議員雷斯勒(Lincoln Restler)表示，連串事件「讓人忍無可忍」。DDC發言人馬格利斯(Jeffrey Margolies)表示，當局正與居民溝通，並強調「對安全問題高度重視」。

精華 FAQ

  • 報導指出，總承包商Tutor Perini疑似多次未依規通報工地事故，並把部分嚴重事件低報成輕傷，導致市府監管單位與相關機關未能即時掌握真相。

  • 包括2025年8月鐵工搬運設備受傷被低報、10月工人墜落未通報OSHA，以及碎片砸落民宅卻未記入工地日誌，顯示通報與紀錄都可能失真。

  • 周邊Boerum Hill居民長期受墜落碎片困擾，DOB已多次發停工令並開罰；同時市府因急於趕在雷克島監獄關閉前完工，監工壓力也備受質疑。

布碌崙 布魯克林 紐約市

上一則

薪火不滅，記憶永存 紐約舉行「六四」37周年紀念大會

下一則

媒體圓桌會 曼達尼介紹免費兩歲班
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
疑遭暴漲溪水沖走 失聯工地主任巨石上待援 警消：太強了

疑遭暴漲溪水沖走 失聯工地主任巨石上待援 警消：太強了
布碌崙華裔少年疑遭錯抓扣逾15小時 家屬憂心盼撤案

布碌崙華裔少年疑遭錯抓扣逾15小時 家屬憂心盼撤案
下水道尋寶？布碌崙、皇后區連爆非法入井 警推測搜刮財物

下水道尋寶？布碌崙、皇后區連爆非法入井 警推測搜刮財物

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊