布碌崙新監獄工地事故頻傳 總承包商涉隱匿

布碌崙(布魯克林)下城造價29億元的新監獄工地，事故頻傳。(取自紐約市設計與施工局)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 布碌崙新監獄工地事故頻傳，總承包商Tutor Perini疑刻意壓低通報層級。

布碌崙新監獄工地事故頻傳，總承包商Tutor Perini疑刻意壓低通報層級。 重點二： 多起事故未依法通報DOB或OSHA，甚至有工人死亡與墜落重傷案例。

多起事故未依法通報DOB或OSHA，甚至有工人死亡與墜落重傷案例。 重點三：工地亂象波及周邊住戶，DOB已開出多張罰單並持續要求改善。

布碌崙 (布魯克林 )下城造價29億元的新監獄工地事故頻傳，卻疑遭承包商壓低通報層級。據非營利媒體「The City Reporter」調查，總承包商「Tutor Perini」疑涉多次未依規呈報工地事故，波及工人安全與周邊社區。

2025年8月，一名鐵工搬運重型設備上樓梯時因缺乏安全裝備受傷，事後以「嚴重受傷」提告。不過，負責監管的紐約市 設計與施工局(DDC)收到的通報，將事故定性為「輕傷」，依法應接獲通知的市樓宇局(DOB)與美國職業安全與健康管理局(OSHA)涉遭蒙蔽。自2022年拆除工程啟動以來，工地已發生至少四起重大事故，其中一人死亡。

媒體調查亦發現，市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)曾警告DDC，若公開背景說明，恐引發訴訟文件開示申請；市長曼達尼(Zohran Mamdani)副新聞秘書愛德華茲(Jeremy Edwards)則表示「不需要那份背景說明」，DDC最終拒絕公開資料。

2025年10月，工人黃山姆(Sam Wong)在工地從高處墜落，雖通報了DOB，卻未依規通報OSHA，檢查員認定現場「未提供足夠安全措施」並下令局部停工。

工地亂象亦衝擊周邊社區。數月來，博倫姆丘(Boerum Hill)居民飽受防火材料粉末、塑膠水桶等碎片墜落之苦。今年5月，大量碎片兩度砸落民宅，DOB先後發出局部及全面停工令；Tutor Perini涉既未通報，也未記入工地日誌。大樓管理員透露，承包商員工曾多次要求進入清理，認為「我確信他們的目的是讓一切看起來什麼都沒發生過。」

然而，Tutor Perini工地主任納伊姆(Saad Naeem)在社區會議上聲稱，公司此前從未遭罰。但紀錄顯示，DOB自2024年8月起已開立20張罰單，累計罰款3萬2500元，另有4萬5000元待繳。

外界認為，工程頻頻出包背後，恐怕是來自沉重的工期壓力。由於市府欲在2027年關閉雷克島監獄，但目前四座城區監獄進度堪憂，布碌崙監獄最新完工預期已推遲至2029年。市議員雷斯勒(Lincoln Restler)表示，連串事件「讓人忍無可忍」。DDC發言人馬格利斯(Jeffrey Margolies)表示，當局正與居民溝通，並強調「對安全問題高度重視」。