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北美台灣屏東鄉親會7/5年會 戴曉君將獻唱

記者高雲兒／紐約報導
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北美台灣屏東鄉親會將於7月5日(周日)在法拉盛舉辦「北美台灣屏東鄉親會第23屆年...
北美台灣屏東鄉親會將於7月5日(周日)在法拉盛舉辦「北美台灣屏東鄉親會第23屆年會暨戴曉君北美巡迴演唱會」。(記者高雲兒／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北美台灣屏東鄉親會將於7月5日在法拉盛舉辦第23屆年會。
  • 重點二：年會結合屏東文化展示、台灣音樂演出與傳統工藝義賣活動。
  • 重點三：創作歌手戴曉君將在紐約獻唱，並助力部落文化基金募集。

北美台灣屏東鄉親會將於7月5日(周日)在法拉盛舉辦「北美台灣屏東鄉親會第23屆年會暨戴曉君北美巡迴演唱會」，預計席開40桌，邀請大紐約地區鄉親及各界人士參與。

主辦單位9日舉行記者會說明活動內容，出席者包括北美台灣屏東鄉親會會長王聖喻、中華民國僑務委員鍾文忠、屏東鄉親會榮譽會長丁作輝、大紐約客家會會長李惠萍、TAAC台美文藝協會CEO李美華、Axis AI共同創辦人謝典諺、Amaxx Technology CEO吳建毅，以及風潮音樂執行經紀林鈺婷等。

主辦單位表示，今年年會將結合屏東文化展示、台灣音樂演出與傳統工藝義賣，希望凝聚旅美屏東鄉親情誼，也讓海外社區看見台灣多元文化特色。活動內容包括屏東特色藝術展示、人臉素描互動、台灣古坑咖啡品嚐、特別節目演出、摸彩抽獎等。

本次活動特別邀請台灣創作歌手戴曉君在紐約演出。戴曉君長期以原住民族文化、母語音樂及當代創作為核心，其作品融合傳統與現代音樂元素，曾獲金曲獎原住民語專輯肯定。主辦方表示，希望透過演唱會讓更多海外台灣人認識台灣原住民族音樂與文化。

除演出外，戴曉君此次北美巡迴也將帶來由台灣傳統工藝師打造的月琴與鼻笛進行義賣，所得將作為屏東Pakanan部落青年會文化行動基金，用於支持停辦多年的文化音樂節復辦及部落文化傳承。

活動將於7月5日(周日)5時至9時舉行，地點為御庭酒樓，地址34-20 Linden Lane, Flushing, NY 11354。有意購票或了解活動詳情者，可聯繫王聖喻，電話(516)605-7173；鍾文忠，電話(908)872-7789；廖士敦，電話(347)217-0702；或李惠萍，電話(646)508-5589。

精華 FAQ

  • 活動訂於7月5日周日下午5時至9時，在紐約法拉盛御庭酒樓舉行，並規劃席開40桌，邀請大紐約地區鄉親與各界人士參與。

  • 年會將結合屏東特色藝術展示、台灣音樂演出、傳統工藝義賣，另有的人臉素描互動、台灣古坑咖啡品嚐、特別節目與摸彩抽獎。

  • 戴曉君將以原民語音樂呈現台灣文化，並義賣月琴與鼻笛，所得將作為屏東Pakanan部落青年會文化行動基金，支持文化音樂節復辦。

中華民國 法拉盛 戴曉君

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