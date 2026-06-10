森林小丘體育場「喝一杯」做公益 捐助皇后區社福服務

皇后區森林小丘體育場將在2026年演出季期間，每售出一杯啤酒或調酒，將提撥25分捐贈給非營利組織。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 森林小丘體育場推每杯啤酒調酒捐25分給Queens Community House

森林小丘體育場推每杯啤酒調酒捐25分給Queens Community House 重點二： 2026演出季所有酒精飲品銷售都納入捐款，單場估可募約3000元。

2026演出季所有酒精飲品銷售都納入捐款，單場估可募約3000元。 重點三：這項公益計畫結合演出收益回饋社區，並支援皇后區弱勢服務。

皇后區 戶外演唱會場地森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)宣布推出全新公益募款計畫，未來2026年演出季期間，每售出一杯啤酒或調酒，將提撥25分捐贈給非營利組織Queens Community House(QCH)，用於支持皇后區兒童、青少年、家庭及長者服務。

根據場館公布的「Making Cents for Queens」計畫，所有2026年演唱季活動期間販售的啤酒與調酒，都將納入捐款範圍。場館估計，每場演出可募集約3000元善款，足以為120個面臨糧食不安全的家庭提供一周的食物援助。由於今年夏季至10月中旬預計舉辦約30場演唱會，累計募款金額可望相當可觀。

森林小丘體育場總經理Jason Brandt表示，體育場不僅是舉辦演出的場所，更是皇后區社區的一部分，希望透過這項計畫讓娛樂活動能夠直接回饋在地居民。他指出，每張入場門票及每杯飲品的消費，都能轉化為長者餐食、兒童教育及社區服務資源。

受惠機構Queens Community House是皇后區歷史悠久的社區服務組織之一，每年服務約3萬名居民，提供課後教育、青少年發展、家庭支持、長者照護及糧食援助等多項服務。

過去數年，場館曾因噪音及散場人潮管理問題與周邊居民發生法律糾紛。隨著相關案件陸續和解，場館仍須遵守晚間10時宵禁規定，並持續與社區協調噪音及人流管理措施。

今年森林小丘體育場演出陣容包括Bob Dylan、Paul Simon、Jon Batiste、Hayley Williams及David Byrne等知名音樂人，預計將吸引大批樂迷前往森林小丘觀賞演出。