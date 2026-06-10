不只是跳舞 法拉盛華人長者社交新日常

法拉盛舞廳面向不同族裔與年齡層。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法拉盛華人長者把跳舞變成日常社交與健身習慣。

法拉盛華人長者把跳舞變成日常社交與健身習慣。 重點二： 皇后舞廳五年吸引約兩百名跨族裔舞友持續學習。

皇后舞廳五年吸引約兩百名跨族裔舞友持續學習。 重點三：跳舞帶來體態自信提升，也讓退休者重建社交圈。

近年皇后區法拉盛華人 跳舞風氣日盛，從專業舞廳到社交舞會，越來越多中老年華人把跳舞納入日常生活。對不少人而言，跳舞不只是休閒娛樂，也是運動健身、結識朋友、改善體態與展現自我的方式。一名舞友說，跳舞的風氣其實早已在法拉盛華人社區存在多年，並隨著一代代舞友、老師與表演活動逐漸形成穩定的舞蹈文化。

位於法拉盛的皇后舞廳(Queens Ballroom Dance)便是其中一處代表性場所。舞廳合夥人Yuri說，皇后舞廳開設五年，目前約有200名經常往來的成人學員與舞友。舞廳面向不同族裔與年齡層，客源不僅來自法拉盛華人、韓裔、台灣社群，也有來自曼哈頓、康州等地的舞蹈愛好者。

皇后舞廳華裔創辦人Mary在法拉盛經營舞蹈教學已有約30年。她回憶說，早年華人社區對國標舞的理解還不如今日系統，許多人跳的是較休閒、不太正式的社交舞；後來她接觸到來自東歐的國標舞老師，邀請對方到舞蹈教室教學，逐步將華爾滋、狐步、拉丁舞等較專業的國標舞訓練帶入華人社區。

受朋友影響 體態也變好

談到華人社區為何逐漸形成跳舞習慣，Mary認為，跳舞有很強的互相帶動效果。有人學舞後參加發表會，穿上舞衣上台表演，朋友看見後受到感染，也會想嘗試。她說，20多年前，很多人覺得能上台表演已經是很了不起的事情；如今，一些學員不僅參加發表會，也會到外州甚至海外參加比賽，整個社群的舞蹈水平與參與度都在提升。

她說，對許多華人女性而言，跳舞帶來的不只是運動效果，也包括氣質、身形與自信心的改變。許多女性跳舞時間久了，體態、身材與精神狀態都會變得更好，看起來也比同齡人更年輕。這種改變會被身邊朋友看見，進而形成一種「朋友帶朋友」的傳播效果。

Yuri也表示，國標舞在華人社區的興起並非一夕之間。早在上世紀90年代，國標舞就在法拉盛與華埠一帶逐漸流行。許多當年開始學舞的人，把跳舞變成長期生活習慣。對他們而言，跳舞不只是藝術形式，也是一種運動、社交與跨文化交流方式。他說，舞步本身像是一套共通語言，即使語言不同，只要懂得同樣的節奏和動作，也能一起跳舞。

退休生活增加滿足感

對中老年人而言，跳舞的吸引力尤其不只是「動一動」。Yuri表示，許多年長者退休後社交圈變小，容易感到孤獨，而舞蹈提供了固定出門、見朋友、與人互動的機會。與一個人去健身房跑步或舉重不同，跳舞有音樂、有節奏，也有舞伴與老師的陪伴。許多舞友外出旅行後回來，會很高興再次回到舞廳，因為他們知道朋友和社群仍在這裡。

Mary說，跳舞對年長者的生活狀態有幫助。不少年長者退休後或獨居時，社交互動就少了，跳舞能讓他們走出家門，和他人交流、互動，增加生活的愉悅和滿足感。她說，來舞廳的人不只是為了學幾個舞步，更是在固定時間維持運動、維持社交，也維持一種生活節奏。

她說，目前仍在專業舞廳長期學舞的華人，以40餘歲到60餘歲女性較多，也有近80歲的舞友持續參與。這些人通常具有較穩定的時間與經濟條件，也願意投入課程與練習。Mary說，國標舞要跳得好，需要時間、體力與持續學習，也與個人文化背景和生活方式有關。

除了社交與健康，舞台表演也是法拉盛華人跳舞文化中重要的一環。Mary表示，舞廳長期舉辦師生發表會，讓學員有機會將平時所學展現出來。她說，發表會對學員很重要，因為學舞需要目標；當學生穿上舞衣、站上舞台，朋友到場加油、送花、拍照，那種成就感會成為很深的記憶。

皇后舞廳華人創辦人Mary和合夥人Yuri。(記者高雲兒／攝影)