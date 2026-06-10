一邊用餐、一邊唱歌跳舞 「酒樓舞會」法拉盛華人長者熱愛

酒樓也會在聖誕節、感恩節等重要節日舉辦慶祝餐會舞會。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法拉盛多家酒樓推出周間舞會餐會，吸引華裔中老年熟客聚餐歌舞。

法拉盛多家酒樓推出周間舞會餐會，吸引華裔中老年熟客聚餐歌舞。 重點二： 御庭酒樓周三活動辦近兩年，平日帶動近兩百人到場提升人氣。

御庭酒樓周三活動辦近兩年，平日帶動近兩百人到場提升人氣。 重點三：業者以低價、人情味與固定頻率維持熱度，並規劃年輕族群活動。

周間的夜晚原本是餐館較清淡的時段，如今在皇后區法拉盛 一些酒樓，卻因一批批華裔中老年舞友光顧變得熱鬧起來。近年，酒樓舞會餐會逐漸走紅，長者們一邊用餐，一邊唱歌跳舞、結伴相聚；對餐飲業者而言，這也成為吸引熟客、增加平日晚間人氣的新方式。

位於法拉盛的御庭酒樓便是其中之一。該店林經理說，周三舞會餐會已舉辦近兩年，6月初將迎來兩周年。活動最初源於一批老顧客的建議，這些客人原本就喜歡唱歌、跳舞，也常在酒樓舉辦以歌舞為主的聚會。後來有客人提出每周固定安排一個晚上，讓大家聚在一起吃飯、唱歌、跳舞。酒樓內部商量後，認為周三平日相對不忙，便決定嘗試推出這項活動。

「其實都是老客人，大家彼此都熟悉。」林經理說，活動推出後反應不錯，一辦就是近兩年。他表示，周三舞會的主要客人群以中老年華人 為主，很多人來這裡不是單純吃飯，而是為了放鬆、聊天、唱歌與跳舞。「大家年紀大了，來這裡放鬆放鬆」。

林經理表示，類似活動之所以受歡迎，與場地條件也有關係。酒樓空間較大，中央留有較寬敞的區域，方便客人跳舞；舞台則可供客人輪流唱歌，台下舞友隨著音樂起舞。「有的人在台上唱歌，台下就隨樂起舞，各忙各的」。

近年法拉盛多家酒樓陸續推出類似歌舞餐會。對此，林經理表示，並不太擔心競爭。因為客人多為熟客，每周固定到場，現場常常坐滿，每周三到場人數通常接近200人。目前店內約有八至十張桌子屬於長期固定訂位，不少客人當晚跳完舞後，便立刻預訂下周的位置。

據介紹，這類舞會餐會消費相對低廉。林經理表示，考慮到主要客群是年長者，酒樓希望價格不要太高，目前人均消費約25元。「在現在物價這麼高的地方，25塊是很低的。」他認為，活動不但讓客人有固定娛樂，也對餐館經營有積極幫助。對餐館而言，回頭客最重要，而這批每周必來的熟客，也讓商家十分感激。

對於為何不增加到每周兩、三次，林經理表示，一周一次反而最合適。他認為，如果活動太頻繁，客人未必會保持同樣熱情；一周一次，大家反而會期待。「一周來一次，大家有個盼頭」。不過，除了每周三固定舞會餐會，酒樓也會在聖誕節、感恩節等重要節日舉辦慶祝餐會舞會，讓熟客與朋友一起過節、聚餐、唱歌跳舞。

除了面向中老年群體的固定舞會，一些餐飲場所也開始嘗試開發面向年輕客群的新活動。林經理透露，正籌備周五夜間活動，方向類似小型酒吧，可喝酒、跳舞，並加強燈光與氣氛設計。目前場地與燈光仍在調整，尚未推出。他表示，在當前經濟環境下，餐飲業需要透過不同形式吸引客人，也希望在保留老客人活動的同時，接觸更多年輕消費者。

酒樓舞會餐會消費相對低廉。(記者高雲兒／攝影)

近年法拉盛多家酒樓陸續推出類似歌舞餐會。(記者高雲兒／攝影)

近年，法拉盛酒樓舞會餐會走紅，長者們一邊用餐，一邊唱歌跳舞、結伴相聚。(記者高雲兒／攝影)

酒樓也會在聖誕節、感恩節等重要節日舉辦慶祝餐會舞會。(記者高雲兒／攝影)