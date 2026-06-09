我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

鄭麗文交流皇后區植物園 深化僑界交流

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文8日率訪問團參訪皇后區植物園(Queens Botanical ...
國民黨主席鄭麗文8日率訪問團參訪皇后區植物園(Queens Botanical Garden)，與植物園董事會成員及社區代表交流。(記者戴慈慧╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文赴皇后區植物園，與董事會及社區代表交流。
  • 重點二：植物園長期合作台裔社區，台灣蘭花展成重要年度活動。
  • 重點三：鄭麗文談台海局勢，盼透過交流降低衝突維持和平。

正在紐約市訪問的國民黨主席鄭麗文，8日率團參訪皇后區植物園(Queens Botanical Garden)，與植物園董事會成員及社區代表交流。

此次參訪由皇后區植物園大使黃百齡(Pauline Huang)安排接待。植物園園長Evie Hantzopoulos、董事長Raymond Jasen及董事會成員出席歡迎，紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)及皇后區區長辦公室移民中心主任Starry Yan也到場與訪團交流。園方表示期盼透過此次在皇后區植物園的交流與對話，促進更具建設性的互動平台，深化台美文化交流與民間友誼，並為未來更多合作奠定良好基礎。

皇后區植物園多年來與台裔社區保持密切合作，其中最具代表性的活動之一是台灣蘭花展。該展自2014年起在植物園舉辦，結合花卉展示、文化表演及教育活動，已成為當地亞裔社區年度重要活動之一。在植物園參訪期間，鄭麗文一行也了解園方與台灣蘭花展的合作成果。

鄭麗文致詞時表示，她早年因家人居住皇后區，經常往返法拉盛，對當地台灣社區並不陌生。她形容法拉盛對許多海外台灣留學生而言，曾是「最接近家鄉的地方」，而皇后區植物園則像是都市中的綠洲，不僅提供自然空間，也承擔社區教育與文化交流功能。

談及此次訪美行程，鄭麗文表示，近年台海局勢受到國際社會高度關注，她希望藉由與美國各界交流，討論如何降低衝突風險，並推動兩岸及東亞地區和平穩定。她認為，在全球局勢不確定性增加的背景下，對話與交流仍是避免衝突的重要途徑。

國民黨前立法委員李明星、世界台灣商會資深顧問吳達義、大紐約僑界急難救助理事長王金智及前紐約州眾議員楊愛倫等參與了活動。

訪美期間，鄭麗文亦持續拜訪紐約僑界及社區組織。7日下午，她前往天仁茗茶參訪，與負責人李明星夫婦及僑界人士茶敘交流，了解當地台商經營情況及華人社區近年發展。

陪同訪問的成員包括中央評議委員會主席團主席袁健生、美國國民黨總支部代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜及海外事務部主任吳亮儀等人。

國民黨主席鄭麗文(中)7日訪問紐約華埠天仁茗茶，與天仁茗茶創辦人李明星夫婦茶敘交...
國民黨主席鄭麗文(中)7日訪問紐約華埠天仁茗茶，與天仁茗茶創辦人李明星夫婦茶敘交流。(李明星提供)

精華 FAQ

  • 她率團與園方董事會及社區代表交流，了解植物園與台裔社區合作成果，並藉此深化台美文化互動與僑界關係，為未來更多合作奠定基礎。

  • 園方多年來與台裔社區保持密切合作，其中最具代表性的就是自2014年起舉辦的台灣蘭花展，結合花卉、文化表演與教育活動，成為年度重要活動。

  • 她表示台海局勢受國際關注，希望透過與美國各界交流討論如何降低衝突風險，並推動兩岸及東亞地區和平穩定，認為對話仍是避免衝突的重要途徑。

皇后區 鄭麗文 植物園

上一則

37歲女子胸痛被誤診三次 險些猝死！

下一則

王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后植物園 表彰園藝家弗雷利希與「李媽媽」社區奉獻

皇后植物園 表彰園藝家弗雷利希與「李媽媽」社區奉獻
川習會後首度訪美 鄭麗文灣區談兩岸和平與美台關係

川習會後首度訪美 鄭麗文灣區談兩岸和平與美台關係
鄭麗文出席法拉盛僑宴 支持者高喊：主席加油

鄭麗文出席法拉盛僑宴 支持者高喊：主席加油
鄭麗文周一啟程訪美說明「和平繁榮之鏈」 將赴5城市與華府智庫座談

鄭麗文周一啟程訪美說明「和平繁榮之鏈」 將赴5城市與華府智庫座談

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬