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紐約生存手冊／汽車長占左車道行駛 恐吃罰單

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州規定，左車道占時過長違法。(本報檔案照片)
紐約州規定，左車道占時過長違法。(本報檔案照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約州慢行車輛法規定，低速車輛應靠右行駛，左道僅供超車使用。
  • 重點二：即使未超速，長時間佔用左車道且未超車，仍可能違反紐約州交通法。
  • 重點三：違規者可能被扣三分、罰款並加收費用，保險費也可能上升。

新移民到紐約後買車上路，一面可以欣賞紐約市內和郊外的風景，一面也會因為交通阻塞而頭疼。為了趕時間，駕駛會利用左車道超車，但有時候也會無意識地長時間在左道行駛。這時你是否想過，長時間左車道占道行駛，尤其是慢速行駛，不僅讓後面的車輛不耐煩，而且會觸犯紐約州的法律？

紐約州確實有一條慢行車輛法(Slow Poke Law)，根據紐約車輛和交通法1120(a)(New York Vehicle & Traffic Law (VTL) 1120(a))，駕駛開車時必須在右車道行駛，只有在以下情況，才允許開到左車道：為了超過同方向行駛的另一輛車；為了超過行人、騎單車者、動物或道路障礙；經授權可以在路肩或斜坡行駛；在單向車道行駛。

這條法律還規定，「任何低於正常行車速度的車輛…必須在可通行的右側車道行駛，或盡可能靠近右側路緣，除非為了超越其他車輛或準備左轉」。

最左側的車道被指定為超車道。在有三條或三條以上車道的道路上，中間的車道不被視為超車道。即便駕駛以限制車速或更高的速度行駛，如果停留在左車道而沒有超越其他車輛，也是違反州法律的行為。

如果在紐約州觸犯慢行車輛法會遭受如下處罰：駕駛執照扣3分；初犯最高罰款150元；93元的強制附加費；汽車保險費可能增加。收到這一罰單的駕駛，也可能同時因為超速或開車太慢等違法行為受罰。

根據紐約州高速公路管理局(NYSTA)，駕駛者還必須遵守以下重要的交通安全法律：為緊急車輛讓路；繫好安全帶並使用兒童安全座椅；不要跟車太緊；在工作區小心駕駛；使用轉向燈；適當使用各種頭燈；注意鹿和各種野生動物；駕車時不得手持手機；切勿酒後駕駛。

精華 FAQ

  • 因為左車道被視為超車道，車輛若長時間停留且未超越其他車輛，容易阻礙後方車流，也可能違反慢行車輛法，遭到開罰與扣分。

  • 法律允許為了超車、避讓行人或單車、繞過動物與道路障礙，或在單向車道及依法可行駛路肩時使用左側車道，其餘情況應靠右行駛。

  • 初犯可能被扣三分，最高罰款一百五十元，另有九十三元強制附加費，保險費也可能增加；若同時涉及超速或過慢，還可能再受其他處分。

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