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紐約推校改 中小學生可望參與校園決策

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市府計畫擴大學校領導團隊編制，讓中小學生也能加入這個校園決策核心，且可獲得3...
紐約市府計畫擴大學校領導團隊編制，讓中小學生也能加入這個校園決策核心，且可獲得300元的服務津貼。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市擬擴大學校領導團隊，讓小學生也能參與校園決策。
  • 重點二：初中SLT將被要求至少納入兩名學生代表，並可領津貼。
  • 重點三：新規將於六月十七日表決，並補強成員選舉與運作規範。

紐約市的小學與初中學生或將在校園政策制定上擁有更多發言權。根據市教育局(DOE)最新提案，市府計畫擴大「學校領導團隊」(School Leadership Teams, 簡稱SLT)的編制，讓年齡更小的學生也能加入這個校園決策核心，且參與的學生同樣可獲得300元的服務津貼。

學校領導團隊由教職員與家長共同組成，旨在透過協同合作來制定與評估學校政策。其核心職責是確保學校的年度發展目標與預算編列相符，並為新學年制定「綜合教育計畫」發展藍圖。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾承諾在教育政策中更多納入民意，並強調將充分善用現有的家長參與機制，而SLT正是其中不可或缺的基礎架構。

現行法規已要求全市高中的SLT必須包含至少兩名學生代表。而教育局本次提出的修訂案，則有意將此規定進一步延伸，要求所有初中的SLT至少編入兩名學生代表，同時也強烈鼓勵小學將學生納入架構中。

根據現行福利規定，所有SLT成員只要完成包含培訓在內共計30小時的團隊工作，即可獲得300元酬勞；在暑假期間，成員若參與相關工作，還可以按每小時10元的標準領取補助，上限為10小時。

但這項提案是否能順利吸引學生踴躍報名，仍是一大考驗。根據教育局官員披露的數據，目前全市約有近四分之一高中的SLT完全沒有編入任何學生代表。同時，一個合格的SLT必須擁有至少10名成員，而目前全市約有10%學校的SLT人數並未到達該門檻。

SLT機制早在2004年就已編入州法，且自2010年以來就未曾進行過任何修訂。本次的新規除了針對學生代表進行擴編外，也進一步明晰成員選舉程序及相關規範。該案預計將於6月17日由市教育政策小組(Panel for Educational Policy)表決。

精華 FAQ

  • 教育局提案將擴大SLT編制，讓年紀更小的學生也能加入決策核心，尤其是初中將至少配置兩名學生代表，小學則鼓勵納入學生參與。

  • 依現行福利規定，SLT成員完成含培訓在內共30小時工作後，可領取300元酬勞；暑假若再參與，還能按每小時10元領補助，上限10小時。

  • 教育局指出，約四分之一高中的SLT完全沒有學生代表，且全市約10%學校的SLT人數未達10人門檻，顯示招募與組織仍有難度。

教育局 紐約市 曼達尼

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