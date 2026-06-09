我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

雷哥公園森林小丘交界 市議員促改善路口安全

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區Baby Steps托兒中心家長與學童舉行記者會，呼籲紐約市交通局改善Fl...
皇后區Baby Steps托兒中心家長與學童舉行記者會，呼籲紐約市交通局改善Fleet Street與Alderton Street路口安全。市議員黃友興與舒曼要求當局研究增設減速及行人保護設施。(黃友興辦公室提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃友興與舒曼共同要求DOT檢視Fleet與Alderton路口安全。
  • 重點二：路口鄰近學校托兒中心與遊樂場，孩童家長通行頻繁。
  • 重點三：居民指控車速過快，議員建議增設減速與行人保護設施。

皇后區市議員黃友興(Phil Wong)與舒曼(Lynn Schulman)近日共同呼籲紐約市交通局(DOT)，針對位於雷哥公園(Rego Park)與森林小丘(Forest Hills)交界處的Fleet Street與Alderton Street路口進行全面安全評估，並採取措施改善交通安全，以回應居民、家長及社區團體多年來的關切。

兩位市議員指出，該路口是附近家庭與學童的重要通行地點，周邊設有174小學(PS 174Q)、Baby Steps托兒中心、Painter's Playground遊樂場以及森林小丘青年協會(Forest Hills Youth Association)等設施，每天有不少兒童及家長往返經過。然而，居民長期反映該路口車速過快、行人穿越不易，並曾發生多起交通事故及驚險事件。

黃友興表示，家長不應一再為一個曾發生嚴重事故的路口奔走請願。當社區居民持續提出安全疑慮時，市府有責任傾聽並採取行動。

舒曼則表示，她支持Baby Steps托兒中心家長及社區居民的訴求，呼籲交通局增設減速設施，以降低車速並提升道路安全。

兩位市議員建議交通局研究包括設置抬升式人行穿越道(raised crosswalks)、交通減速措施、加強行人保護設施以及改善路口能見度等方案，以減少事故風險。轄區112分局目前也已加強該路口及周邊區域的交通執法工作。

社區居民及倡議人士表示，該路口多年來曾發生多宗車禍及險象環生事件，希望市府能在下一起嚴重事故發生前採取預防措施。

精華 FAQ

  • 事件聚焦在皇后區雷哥公園與森林小丘交界的Fleet Street與Alderton Street路口。兩位市議員認為該處交通風險高，應立即進行全面安全評估。

  • 因為路口周邊有PS 174Q、Baby Steps托兒中心、遊樂場與青年協會，孩童和家長經常往返。居民長期反映車速過快、穿越不易，且曾有多起事故。

  • 他們建議研究設置抬升式人行穿越道、減速設施、加強行人保護與提升路口能見度，同時也肯定112分局已加強周邊交通執法，盼降低事故風險。

皇后區 紐約市

上一則

37歲女子胸痛被誤診三次 險些猝死！

下一則

王毅竣參選皇后區民事法官 孟昭文、劉醇逸背書
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

能源設施設學校對面 皇后區中村居民抗議

能源設施設學校對面 皇后區中村居民抗議
阿斯托里亞31街改造 居民抗議單車道計畫

阿斯托里亞31街改造 居民抗議單車道計畫
曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈

曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈
皇后區16哩濱水綠道 6月9日辦公聽會

皇后區16哩濱水綠道 6月9日辦公聽會

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬