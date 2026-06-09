雷哥公園森林小丘交界 市議員促改善路口安全
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皇后區市議員黃友興(Phil Wong)與舒曼(Lynn Schulman)近日共同呼籲紐約市交通局(DOT)，針對位於雷哥公園(Rego Park)與森林小丘(Forest Hills)交界處的Fleet Street與Alderton Street路口進行全面安全評估，並採取措施改善交通安全，以回應居民、家長及社區團體多年來的關切。
兩位市議員指出，該路口是附近家庭與學童的重要通行地點，周邊設有174小學(PS 174Q)、Baby Steps托兒中心、Painter's Playground遊樂場以及森林小丘青年協會(Forest Hills Youth Association)等設施，每天有不少兒童及家長往返經過。然而，居民長期反映該路口車速過快、行人穿越不易，並曾發生多起交通事故及驚險事件。
黃友興表示，家長不應一再為一個曾發生嚴重事故的路口奔走請願。當社區居民持續提出安全疑慮時，市府有責任傾聽並採取行動。
舒曼則表示，她支持Baby Steps托兒中心家長及社區居民的訴求，呼籲交通局增設減速設施，以降低車速並提升道路安全。
兩位市議員建議交通局研究包括設置抬升式人行穿越道(raised crosswalks)、交通減速措施、加強行人保護設施以及改善路口能見度等方案，以減少事故風險。轄區112分局目前也已加強該路口及周邊區域的交通執法工作。
社區居民及倡議人士表示，該路口多年來曾發生多宗車禍及險象環生事件，希望市府能在下一起嚴重事故發生前採取預防措施。
事件聚焦在皇后區雷哥公園與森林小丘交界的Fleet Street與Alderton Street路口。兩位市議員認為該處交通風險高，應立即進行全面安全評估。 因為路口周邊有PS 174Q、Baby Steps托兒中心、遊樂場與青年協會，孩童和家長經常往返。居民長期反映車速過快、穿越不易，且曾有多起事故。 他們建議研究設置抬升式人行穿越道、減速設施、加強行人保護與提升路口能見度，同時也肯定112分局已加強周邊交通執法，盼降低事故風險。
精華 FAQ
事件聚焦在皇后區雷哥公園與森林小丘交界的Fleet Street與Alderton Street路口。兩位市議員認為該處交通風險高，應立即進行全面安全評估。
因為路口周邊有PS 174Q、Baby Steps托兒中心、遊樂場與青年協會，孩童和家長經常往返。居民長期反映車速過快、穿越不易，且曾有多起事故。
他們建議研究設置抬升式人行穿越道、減速設施、加強行人保護與提升路口能見度，同時也肯定112分局已加強周邊交通執法，盼降低事故風險。
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