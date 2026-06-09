雷哥公園森林小丘交界 市議員促改善路口安全

皇后區Baby Steps托兒中心家長與學童舉行記者會，呼籲紐約市交通局改善Fleet Street與Alderton Street路口安全。市議員黃友興與舒曼要求當局研究增設減速及行人保護設施。(黃友興辦公室提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃友興與舒曼共同要求DOT檢視Fleet與Alderton路口安全。

黃友興與舒曼共同要求DOT檢視Fleet與Alderton路口安全。 重點二： 路口鄰近學校托兒中心與遊樂場，孩童家長通行頻繁。

路口鄰近學校托兒中心與遊樂場，孩童家長通行頻繁。 重點三：居民指控車速過快，議員建議增設減速與行人保護設施。

皇后區 市議員黃友興(Phil Wong)與舒曼(Lynn Schulman)近日共同呼籲紐約市 交通局(DOT)，針對位於雷哥公園(Rego Park)與森林小丘(Forest Hills)交界處的Fleet Street與Alderton Street路口進行全面安全評估，並採取措施改善交通安全，以回應居民、家長及社區團體多年來的關切。

兩位市議員指出，該路口是附近家庭與學童的重要通行地點，周邊設有174小學(PS 174Q)、Baby Steps托兒中心、Painter's Playground遊樂場以及森林小丘青年協會(Forest Hills Youth Association)等設施，每天有不少兒童及家長往返經過。然而，居民長期反映該路口車速過快、行人穿越不易，並曾發生多起交通事故及驚險事件。

黃友興表示，家長不應一再為一個曾發生嚴重事故的路口奔走請願。當社區居民持續提出安全疑慮時，市府有責任傾聽並採取行動。

舒曼則表示，她支持Baby Steps托兒中心家長及社區居民的訴求，呼籲交通局增設減速設施，以降低車速並提升道路安全。

兩位市議員建議交通局研究包括設置抬升式人行穿越道(raised crosswalks)、交通減速措施、加強行人保護設施以及改善路口能見度等方案，以減少事故風險。轄區112分局目前也已加強該路口及周邊區域的交通執法工作。

社區居民及倡議人士表示，該路口多年來曾發生多宗車禍及險象環生事件，希望市府能在下一起嚴重事故發生前採取預防措施。