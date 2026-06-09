911紀念博物館推「永不遺忘基金」 宣導認識恐襲歷史

九一一紀念館暨博物館3日啟動「永不遺忘基金」宣傳活動，旨在教育年輕一代了解紐約市恐怖襲擊事件。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 九一一紀念館啟動永不遺忘基金，推廣恐襲歷史教育。

九一一紀念館啟動永不遺忘基金，推廣恐襲歷史教育。 重點二： 公益影片與數位學習計畫，協助師生談論九一一事件。

公益影片與數位學習計畫，協助師生談論九一一事件。 重點三：參觀民眾盼以紀念館故事，傳承團結與包容精神。

曼哈頓下城的九一一 紀念館暨博物館近日啟動「永不遺忘基金」(Never Forget Fund)宣傳活動，旨在教育年輕一代了解2001年9月11日的紐約市 恐怖襲擊事件，同時介紹延續著服務精神的九一一英雄的子女們。

九一一紀念館首席發展與傳播官切爾溫(Josh Cherwin)表示，希望通過發布公益宣傳影片，有助於提高大眾對即將到來的九一一紀念日、以及九一一紀念館和博物館使命與教育計畫的認識。

來自路易斯安那州的愛德華茲(Stetson Edwards)則特地帶著女兒們參觀九一一紀念館，希望能讓他們了解這一天的重要意義，「那是我們成長過程中最令人痛心的一天，我告訴我的孩子們，事發當時我在學校，鐘聲響起後得知雙子星大樓倒塌的消息，那一刻至今難忘。」

愛德華茲的女兒們屬於目前約1億名沒有親身經歷九一一事件的美國人，這些人約占全美人口的三分之一，他們事發當日時尚未出生；愛德華茲的女兒奧莉維亞(Olivia Edwards)表示，認識九一一的歷史讓她大開眼界，「因為你會明白這個世界不只有自己，許多人犧牲了生命，才換來我們今天擁有的一切。」

其他前來參觀九一一紀念館的民眾表示，雖尚未仔細思考未來應如何向年幼的孩子解釋九一一事件，但認為這段歷史可以成為教育下一代接納與包容不同族群的契機，讓他們理解各個族裔的差異與共同價值；同時，也有家長指出，該紀念館所傳達的不僅是恐怖襲擊帶來的傷痛與損失，更重要的是展現美國社會在危機發生後如何團結一致、互相扶持，共同度過艱難時刻，而這份團結精神正是希望傳承給下一代的重要訊息。

據悉，九一一博物館也將推出的周年紀念數位學習計畫，旨在協助教師與學生展開關於九一一事件的艱難對話；切爾溫表示，他們經常聽到老師和家長說不知道應如何談論這段歷史，「我們希望能夠幫助大家開啟這場對話」。

若想觀看九一一紀念館暨博物館「永不遺忘基金」完整公益宣傳影片，可前往該活動官方網站neverforget.org查詢。