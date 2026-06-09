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CaringKind關注失智症議題 分享照護與預防經驗

記者戴慈慧／紐約報導
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阿茲海默症關愛服務機構CaringKind日前在法拉盛舉辦「皇后區雙親節慶祝活動...
阿茲海默症關愛服務機構CaringKind日前在法拉盛舉辦「皇后區雙親節慶祝活動」，邀請長者、家屬及社區人士參與。(記者戴慈慧/攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CaringKind在法拉盛辦慶祝活動，提升社區失智症認識。
  • 重點二：宋淑芬分享夫婿屬高風險狀態，因而學習預防與照護知識。
  • 重點三：活動傳遞腦健康觀念，鼓勵長者交流並及早關注失智症。

阿茲海默症關愛服務機構CaringKind日前在法拉盛舉辦「皇后區雙親節慶祝活動」，邀請長者、家屬及社區人士參與，透過音樂表演、經驗分享及健康講座等活動，提升社區對失智症的認識。

活動中，失智症家庭代表宋淑芬分享自身經歷。她表示，先生楊先生經醫師評估後，被認為處於失智症高風險狀態。為了解失智症相關知識並學習預防方法，夫妻二人開始參與CaringKind舉辦的活動與課程。

宋淑芬表示，自己曾陪伴父母逐漸老去，看著他們記憶力慢慢衰退，卻因缺乏相關知識而感到無能為力。她認為，隨著人口老化，失智症已成為許多家庭面臨的重要課題，不僅長者擔心認知能力下降，照顧者也往往承受沉重的身心壓力。

她說，參與相關活動後，學習到不少有關腦健康與失智症的知識，包括健康飲食、規律運動、保持社交互動、持續學習及良好睡眠習慣等，都有助於維持認知功能。這些資訊不僅讓她更重視自身與家人的健康，也讓她對失智症有更深入的了解。

宋淑芬表示，透過參與社區活動，她認識許多熱心公益的朋友，也學習如何傾聽長者需求，以及向有需要的家庭分享相關資訊。她希望未來能繼續參與服務，幫助更多家庭認識失智症及相關資源。

當天活動安排古箏演奏、卡拉OK、長者故事分享及抽獎等節目，現場氣氛溫馨。主辦單位表示，希望透過社區活動促進長者交流，並提高民眾對失智症預防及早期關注的意識。

精華 FAQ

  • 主辦方希望藉由音樂、分享與健康講座，提升長者與社區對失智症的認識，同時促進交流，讓民眾更重視預防、早期關注及相關資源的運用。

  • 因為她的先生經醫師評估後被認為屬於失智症高風險狀態，夫妻二人希望透過參與課程，學習失智症知識、照護方法與日常預防方式。

  • 她學到健康飲食、規律運動、保持社交互動、持續學習與良好睡眠，都有助維持認知功能，也讓她更了解如何照顧自己與家人的健康。

法拉盛 皇后區 阿茲海默症

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