CaringKind關注失智症議題 分享照護與預防經驗

阿茲海默症關愛服務機構CaringKind日前在法拉盛舉辦「皇后區雙親節慶祝活動」，邀請長者、家屬及社區人士參與。(記者戴慈慧/攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： CaringKind在法拉盛辦慶祝活動，提升社區失智症認識。

CaringKind在法拉盛辦慶祝活動，提升社區失智症認識。 重點二： 宋淑芬分享夫婿屬高風險狀態，因而學習預防與照護知識。

宋淑芬分享夫婿屬高風險狀態，因而學習預防與照護知識。 重點三：活動傳遞腦健康觀念，鼓勵長者交流並及早關注失智症。

阿茲海默症 關愛服務機構CaringKind日前在法拉盛 舉辦「皇后區 雙親節慶祝活動」，邀請長者、家屬及社區人士參與，透過音樂表演、經驗分享及健康講座等活動，提升社區對失智症的認識。

活動中，失智症家庭代表宋淑芬分享自身經歷。她表示，先生楊先生經醫師評估後，被認為處於失智症高風險狀態。為了解失智症相關知識並學習預防方法，夫妻二人開始參與CaringKind舉辦的活動與課程。

宋淑芬表示，自己曾陪伴父母逐漸老去，看著他們記憶力慢慢衰退，卻因缺乏相關知識而感到無能為力。她認為，隨著人口老化，失智症已成為許多家庭面臨的重要課題，不僅長者擔心認知能力下降，照顧者也往往承受沉重的身心壓力。

她說，參與相關活動後，學習到不少有關腦健康與失智症的知識，包括健康飲食、規律運動、保持社交互動、持續學習及良好睡眠習慣等，都有助於維持認知功能。這些資訊不僅讓她更重視自身與家人的健康，也讓她對失智症有更深入的了解。

宋淑芬表示，透過參與社區活動，她認識許多熱心公益的朋友，也學習如何傾聽長者需求，以及向有需要的家庭分享相關資訊。她希望未來能繼續參與服務，幫助更多家庭認識失智症及相關資源。

當天活動安排古箏演奏、卡拉OK、長者故事分享及抽獎等節目，現場氣氛溫馨。主辦單位表示，希望透過社區活動促進長者交流，並提高民眾對失智症預防及早期關注的意識。