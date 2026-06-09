文革一甲子 廣東同學會回顧一代人悲歡離合
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美國紐約廣東同學會於日前在曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，來自紐約及外州、海外的同學會成員與嘉賓出席；適逢中國文化大革命發動60周年，活動除聯誼聚會外，也回顧一代人在文革、知青下鄉、逃港及移民歷程中的悲歡離合，並追思逝者、珍惜自由。
晚宴開始前，同學會會長陳希致辭，歡迎各地同學及嘉賓參加年度聚會。文革史研究學者、美東建碑組成員阿陀介紹外地嘉賓，包括作曲家及歌唱家Manny Perliman伉儷、兩屆紐約中華公所前主席及東華協會創辦人于金山，以及來自芝加哥、德州、加州和香港及澳洲等地的嘉賓與學者。
當晚出席者中，部分嘉賓與「逃港罹難知青紀念碑」相關工作有關，包括建碑組發起人、西岸建碑組及海松會負責人等。阿陀表示，Manny Perliman伉儷此次專程自馬里蘭州赴紐約出席，並對這一代人的經歷表示關注，希望將相關故事傳播給更多人。
活動中，張繼振介紹創會成員上台，並追憶已逝世的建碑組成員劉憲平。其後播放「文革一甲子」回憶視頻，回望文革後60年，以及一代廣東知青在歷史洪流中的經歷。
同學會指出，今年正值文革開始一甲子，對親歷者而言，這不是值得「慶祝」的歷史節點，而是應被回顧、記錄與反思的傷痛記憶；如今能在晚宴上回首往事，更應珍惜得來不易的自由，並感恩香港曾作為許多人踏上自由之路的第一站，以及美國給予移民重新生活的機會。
晚宴在曼哈頓華埠舉行，來自紐約、外州、海外的同學會成員與嘉賓都有出席，顯示活動具跨地區聯誼性，也讓不同背景的與會者共同回顧往事。 因為今年正值文化大革命發動六十周年，同學會認為這不是值得慶祝的節點，而是應被記錄與反思的傷痛歷史，所以特別回顧知青下鄉、逃港與移民故事。 同學會除了追思逝者，也感謝香港曾是許多人走向自由的第一站，並感念美國提供重新生活的機會，核心是提醒大家珍惜自由，並把這段歷史傳給更多人。
精華 FAQ
晚宴在曼哈頓華埠舉行，來自紐約、外州、海外的同學會成員與嘉賓都有出席，顯示活動具跨地區聯誼性，也讓不同背景的與會者共同回顧往事。
因為今年正值文化大革命發動六十周年，同學會認為這不是值得慶祝的節點，而是應被記錄與反思的傷痛歷史，所以特別回顧知青下鄉、逃港與移民故事。
同學會除了追思逝者，也感謝香港曾是許多人走向自由的第一站，並感念美國提供重新生活的機會，核心是提醒大家珍惜自由，並把這段歷史傳給更多人。
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