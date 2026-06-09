文革一甲子 廣東同學會回顧一代人悲歡離合

紐約廣東同學會舉行2026年晚宴，圖為同學會創會成員合照。(同學會提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約廣東同學會於曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，海內外成員齊聚聯誼。

紐約廣東同學會於曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，海內外成員齊聚聯誼。 重點二： 晚宴回顧文革發動六十周年，並追憶知青下鄉、逃港與移民歷程。

晚宴回顧文革發動六十周年，並追憶知青下鄉、逃港與移民歷程。 重點三：與會者悼念逝者、關注逃港罹難知青紀念碑，也強調珍惜自由。

美國紐約廣東同學會於日前在曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，來自紐約及外州、海外的同學會成員與嘉賓出席；適逢中國文化大革命發動60周年，活動除聯誼聚會外，也回顧一代人在文革、知青下鄉、逃港及移民歷程中的悲歡離合，並追思逝者、珍惜自由。

晚宴開始前，同學會會長陳希致辭，歡迎各地同學及嘉賓參加年度聚會。文革史研究學者、美東建碑組成員阿陀介紹外地嘉賓，包括作曲家及歌唱家Manny Perliman伉儷、兩屆紐約中華公所前主席及東華協會創辦人于金山，以及來自芝加哥 、德州 、加州和香港 及澳洲等地的嘉賓與學者。

當晚出席者中，部分嘉賓與「逃港罹難知青紀念碑」相關工作有關，包括建碑組發起人、西岸建碑組及海松會負責人等。阿陀表示，Manny Perliman伉儷此次專程自馬里蘭州赴紐約出席，並對這一代人的經歷表示關注，希望將相關故事傳播給更多人。

活動中，張繼振介紹創會成員上台，並追憶已逝世的建碑組成員劉憲平。其後播放「文革一甲子」回憶視頻，回望文革後60年，以及一代廣東知青在歷史洪流中的經歷。

同學會指出，今年正值文革開始一甲子，對親歷者而言，這不是值得「慶祝」的歷史節點，而是應被回顧、記錄與反思的傷痛記憶；如今能在晚宴上回首往事，更應珍惜得來不易的自由，並感恩香港曾作為許多人踏上自由之路的第一站，以及美國給予移民重新生活的機會。