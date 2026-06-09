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文革一甲子 廣東同學會回顧一代人悲歡離合

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約廣東同學會舉行2026年晚宴，圖為同學會創會成員合照。(同學會提供)
紐約廣東同學會舉行2026年晚宴，圖為同學會創會成員合照。(同學會提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約廣東同學會於曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，海內外成員齊聚聯誼。
  • 重點二：晚宴回顧文革發動六十周年，並追憶知青下鄉、逃港與移民歷程。
  • 重點三：與會者悼念逝者、關注逃港罹難知青紀念碑，也強調珍惜自由。

美國紐約廣東同學會於日前在曼哈頓華埠舉行2026年晚宴，來自紐約及外州、海外的同學會成員與嘉賓出席；適逢中國文化大革命發動60周年，活動除聯誼聚會外，也回顧一代人在文革、知青下鄉、逃港及移民歷程中的悲歡離合，並追思逝者、珍惜自由。

晚宴開始前，同學會會長陳希致辭，歡迎各地同學及嘉賓參加年度聚會。文革史研究學者、美東建碑組成員阿陀介紹外地嘉賓，包括作曲家及歌唱家Manny Perliman伉儷、兩屆紐約中華公所前主席及東華協會創辦人于金山，以及來自芝加哥德州、加州和香港及澳洲等地的嘉賓與學者。

當晚出席者中，部分嘉賓與「逃港罹難知青紀念碑」相關工作有關，包括建碑組發起人、西岸建碑組及海松會負責人等。阿陀表示，Manny Perliman伉儷此次專程自馬里蘭州赴紐約出席，並對這一代人的經歷表示關注，希望將相關故事傳播給更多人。

活動中，張繼振介紹創會成員上台，並追憶已逝世的建碑組成員劉憲平。其後播放「文革一甲子」回憶視頻，回望文革後60年，以及一代廣東知青在歷史洪流中的經歷。

同學會指出，今年正值文革開始一甲子，對親歷者而言，這不是值得「慶祝」的歷史節點，而是應被回顧、記錄與反思的傷痛記憶；如今能在晚宴上回首往事，更應珍惜得來不易的自由，並感恩香港曾作為許多人踏上自由之路的第一站，以及美國給予移民重新生活的機會。

精華 FAQ

  • 晚宴在曼哈頓華埠舉行，來自紐約、外州、海外的同學會成員與嘉賓都有出席，顯示活動具跨地區聯誼性，也讓不同背景的與會者共同回顧往事。

  • 因為今年正值文化大革命發動六十周年，同學會認為這不是值得慶祝的節點，而是應被記錄與反思的傷痛歷史，所以特別回顧知青下鄉、逃港與移民故事。

  • 同學會除了追思逝者，也感謝香港曾是許多人走向自由的第一站，並感念美國提供重新生活的機會，核心是提醒大家珍惜自由，並把這段歷史傳給更多人。

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