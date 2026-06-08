我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

無法漲租 紐約市5.7萬套穩租房空置

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州府統計顯示，紐約市2025年4月時共有超過5萬7000個租金穩定公寓單位被空置...
州府統計顯示，紐約市2025年4月時共有超過5萬7000個租金穩定公寓單位被空置，占總數的6%。在曼達尼市府力推「凍租」政策時，這一高空置率數據強化了房東與房客利益群體之間的爭論。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：州府統計顯示紐約市逾五萬七千套穩租房空置，占總量約百分之六。
  • 重點二：HCR稱空置含新建未租出及正常換租，不能直接視為房東囤房。
  • 重點三：房東主張凍租抑制翻修意願，房客團體則指控誇大囤積與趕租戶。

州府統計數據顯示，截至去年4月，紐約市內有超過5萬7000戶租金穩定公寓被空置，約占全市穩租公寓總數的6%。這一數字或將繼續使圍繞曼達尼(Zohran Mamdani)市府所推行之「凍租」政策的爭議升溫。

據報導，這一數據出自州住宅與社區更新署(Homes and Community Renewal)上周發給紐約市租金指導委員會的一封信函。根據媒體「Gothamist」獲取的資訊，2025年4月1日前，紐約市內共有5萬7421個穩租單元空置，較上年同期增加了約8000戶，其中布碌崙(布魯克林)和皇后區的增幅最大。

不過，州府在信中亦指出，此項統計中包含了一些正常原因的空置房，包括新建築內尚未租出的租金穩定單元，以及處在正常租戶更替空窗期的房屋，並不能一概而論地將其歸類為房東故意「囤積」的數量。HCR副署長塔塔諾(Anthony Tatano)表示，這項統計僅反映「特定時間點」的空置情況，無法據此判斷空置原因或房屋狀況等資訊。

針對這一矛盾，代表房東和房客利益的倡議團體各有主張。紐約公寓協會執行副總裁馬丁(Jay Martin)表示，2019年出台的一項政策禁止房東對空置的穩租公寓調漲租金，導致他們缺乏翻新房屋並將其重新投入市場的動力。如果能允許房東在公寓空置後適當漲租，將有助於在極度短缺的市場中投放更多可用單位。

房客利益團體則指責房東一方誇大「囤積」的程度以尋求解除漲租禁令，同時有些不肖房東使用惡劣手段騷擾驅逐原有房客，以求其搬走後解鎖「空置紅利」、甚至設法將該單元移除租金穩定房體系。法律援助協會民事改革部門首席律師戈迪納(Judith Goldiner)表示，因無法漲租而被業主「囤積」的房源數量「極其微小」。

精華 FAQ

  • 州府統計指出，截至2025年4月1日前，紐約市共有5萬7421個穩租單元空置，約占全市穩租公寓總數的6%，且較上年同期增加約8000戶。

  • HCR說明，統計中包含新建築尚未出租的單元，以及租戶正常搬遷期間的暫時空窗，因此只是某一時間點的空置快照，不能直接推論是房東故意囤房。

  • 房東團體認為2019年禁漲空置穩租房租金，削弱翻修與再出租誘因；房客團體則指房東誇大囤積問題，並有業者以騷擾逼遷換取空置紅利。

紐約市 曼達尼 布碌崙

上一則

世足、住房帶動 皇后區迎經濟契機

下一則

遭控租霸？韓裔市議員元在熙：租約偽造
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟

舊金山房東突漲租9成 房客控變相逼遷 準備尋法律救濟
租委會皇后區公聽會登場 租客籲凍租 房東稱成本升

租委會皇后區公聽會登場 租客籲凍租 房東稱成本升
紐約皇后區租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修

紐約皇后區租金公聽會 華裔居民怨租金漲、欠維修
穩租公寓報告：布碌崙和布朗士最多 史島最少

穩租公寓報告：布碌崙和布朗士最多 史島最少

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃