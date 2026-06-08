無法漲租 紐約市5.7萬套穩租房空置
AI重點
文章重點整理：
州府統計數據顯示，截至去年4月，紐約市內有超過5萬7000戶租金穩定公寓被空置，約占全市穩租公寓總數的6%。這一數字或將繼續使圍繞曼達尼(Zohran Mamdani)市府所推行之「凍租」政策的爭議升溫。
據報導，這一數據出自州住宅與社區更新署(Homes and Community Renewal)上周發給紐約市租金指導委員會的一封信函。根據媒體「Gothamist」獲取的資訊，2025年4月1日前，紐約市內共有5萬7421個穩租單元空置，較上年同期增加了約8000戶，其中布碌崙(布魯克林)和皇后區的增幅最大。
不過，州府在信中亦指出，此項統計中包含了一些正常原因的空置房，包括新建築內尚未租出的租金穩定單元，以及處在正常租戶更替空窗期的房屋，並不能一概而論地將其歸類為房東故意「囤積」的數量。HCR副署長塔塔諾(Anthony Tatano)表示，這項統計僅反映「特定時間點」的空置情況，無法據此判斷空置原因或房屋狀況等資訊。
針對這一矛盾，代表房東和房客利益的倡議團體各有主張。紐約公寓協會執行副總裁馬丁(Jay Martin)表示，2019年出台的一項政策禁止房東對空置的穩租公寓調漲租金，導致他們缺乏翻新房屋並將其重新投入市場的動力。如果能允許房東在公寓空置後適當漲租，將有助於在極度短缺的市場中投放更多可用單位。
房客利益團體則指責房東一方誇大「囤積」的程度以尋求解除漲租禁令，同時有些不肖房東使用惡劣手段騷擾驅逐原有房客，以求其搬走後解鎖「空置紅利」、甚至設法將該單元移除租金穩定房體系。法律援助協會民事改革部門首席律師戈迪納(Judith Goldiner)表示，因無法漲租而被業主「囤積」的房源數量「極其微小」。
州府統計指出，截至2025年4月1日前，紐約市共有5萬7421個穩租單元空置，約占全市穩租公寓總數的6%，且較上年同期增加約8000戶。 HCR說明，統計中包含新建築尚未出租的單元，以及租戶正常搬遷期間的暫時空窗，因此只是某一時間點的空置快照，不能直接推論是房東故意囤房。 房東團體認為2019年禁漲空置穩租房租金，削弱翻修與再出租誘因；房客團體則指房東誇大囤積問題，並有業者以騷擾逼遷換取空置紅利。
精華 FAQ
州府統計指出，截至2025年4月1日前，紐約市共有5萬7421個穩租單元空置，約占全市穩租公寓總數的6%，且較上年同期增加約8000戶。
HCR說明，統計中包含新建築尚未出租的單元，以及租戶正常搬遷期間的暫時空窗，因此只是某一時間點的空置快照，不能直接推論是房東故意囤房。
房東團體認為2019年禁漲空置穩租房租金，削弱翻修與再出租誘因；房客團體則指房東誇大囤積問題，並有業者以騷擾逼遷換取空置紅利。
上一則
世足、住房帶動 皇后區迎經濟契機
下一則