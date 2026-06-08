無法漲租 紐約市5.7萬套穩租房空置

州府統計顯示，紐約市2025年4月時共有超過5萬7000個租金穩定公寓單位被空置，占總數的6%。在曼達尼市府力推「凍租」政策時，這一高空置率數據強化了房東與房客利益群體之間的爭論。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 州府統計顯示紐約市逾五萬七千套穩租房空置，占總量約百分之六。

州府統計顯示紐約市逾五萬七千套穩租房空置，占總量約百分之六。 重點二： HCR稱空置含新建未租出及正常換租，不能直接視為房東囤房。

HCR稱空置含新建未租出及正常換租，不能直接視為房東囤房。 重點三：房東主張凍租抑制翻修意願，房客團體則指控誇大囤積與趕租戶。

州府統計數據顯示，截至去年4月，紐約市 內有超過5萬7000戶租金穩定公寓被空置，約占全市穩租公寓總數的6%。這一數字或將繼續使圍繞曼達尼 (Zohran Mamdani)市府所推行之「凍租」政策的爭議升溫。

據報導，這一數據出自州住宅與社區更新署(Homes and Community Renewal)上周發給紐約市租金指導委員會的一封信函。根據媒體「Gothamist」獲取的資訊，2025年4月1日前，紐約市內共有5萬7421個穩租單元空置，較上年同期增加了約8000戶，其中布碌崙 (布魯克林)和皇后區的增幅最大。

不過，州府在信中亦指出，此項統計中包含了一些正常原因的空置房，包括新建築內尚未租出的租金穩定單元，以及處在正常租戶更替空窗期的房屋，並不能一概而論地將其歸類為房東故意「囤積」的數量。HCR副署長塔塔諾(Anthony Tatano)表示，這項統計僅反映「特定時間點」的空置情況，無法據此判斷空置原因或房屋狀況等資訊。

針對這一矛盾，代表房東和房客利益的倡議團體各有主張。紐約公寓協會執行副總裁馬丁(Jay Martin)表示，2019年出台的一項政策禁止房東對空置的穩租公寓調漲租金，導致他們缺乏翻新房屋並將其重新投入市場的動力。如果能允許房東在公寓空置後適當漲租，將有助於在極度短缺的市場中投放更多可用單位。

房客利益團體則指責房東一方誇大「囤積」的程度以尋求解除漲租禁令，同時有些不肖房東使用惡劣手段騷擾驅逐原有房客，以求其搬走後解鎖「空置紅利」、甚至設法將該單元移除租金穩定房體系。法律援助協會民事改革部門首席律師戈迪納(Judith Goldiner)表示，因無法漲租而被業主「囤積」的房源數量「極其微小」。