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鄭麗文出席法拉盛僑宴 上百支持者大喊：鄭主席加油

記者戴慈慧／紐約報導
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鄭麗文在台上致詞時語氣激昂，台下民眾反應熱烈。(記者許振輝╱攝影)
鄭麗文在台上致詞時語氣激昂，台下民眾反應熱烈。(記者許振輝╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文赴紐約法拉盛僑宴，獲上百支持者熱情高呼加油。
  • 重點二：她主張兩岸應回到九二共識，透過交流對話降低衝突風險。
  • 重點三：鄭麗文強調台海和平重要，並誓言帶領國民黨重返執政。

中國國民黨主席鄭麗文7日結束在曼哈頓華埠紐約中華公所的拜會後，當天晚在皇后區法拉盛參加僑宴，上百支持者到場參加，氣氛熱烈，大喊「鄭主席加油、我們愛妳」，鼓勵國民黨拿回執政權。

僑宴在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓舉辦，主辦方表示約有760人參加；在鄭麗文入場時僑胞相當激情，擁上前爭相與她拍照，一度導致典禮無法開始，最後在主持人的控場下，要求僑胞回座，晚會才正式開始。

鄭麗文致詞時說，自己30多年前曾在美國求學，與丈夫幾乎每周都會到法拉盛，此次重返紐約感到親切。她也提到，20年前曾陪同時任國民黨主席馬英九訪問紐約與法拉盛，當時兩岸局勢同樣受到外界關注；如今再度來到紐約，她認為台海和平仍是海外僑界與國民黨共同面對的重要課題。

她表示，今年在睽違10年後，國共交流平台重新啟動，她日前展開大陸「和平之旅」並進行「鄭習會」。鄭麗文說，在兩岸看似劍拔弩張之際，應回到「九二共識」、反對台獨，並認同兩岸同屬中華民族大家庭；只要能坐下來談，兩岸「沒有什麼分歧是不能化解，沒有什麼矛盾是不能談」。

鄭麗文強調，長期缺乏溝通可能導致敵意升高甚至誤判，因此必須透過交流對話降低焦慮，避免不必要的戰爭。她說，要確保台灣不會成為「下一個烏克蘭」，台灣海峽也不應成為下一個衝突熱點。

鄭麗文並向僑界喊話，指海外華人可在美國社會發揮影響力，把兩岸和平、華人團結與世界和平的訊息傳向各地。她說，台灣雖小但關鍵，未來美中台若能合作，擺脫軍事衝突與戰爭風險，不僅符合台灣人民與兩岸利益，也符合東亞各國及美國的國家利益。

她在致詞時語氣激昂，誓言要拿回國民黨的執政權，台下的僑胞也相當激動，高喊「鄭主席加油、我們愛妳」。

包括紐約市議員黃友興(Phil Wong)、前市議員顧雅明(Peter Koo)，以及紐約中國和平統一促進會會長焦聖安等人出席。

鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)
鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)

鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)
鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)

鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)
鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者許振輝╱攝影)

鄭麗文在台上致詞時語氣激昂，台下民眾反應熱烈。(記者許振輝╱攝影)
鄭麗文在台上致詞時語氣激昂，台下民眾反應熱烈。(記者許振輝╱攝影)

鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者戴慈慧╱攝影)
鄭麗文7日晚在法拉盛參加僑宴，700多名支持者到場參加。(記者戴慈慧╱攝影)

精華 FAQ

  • 她入場時引發僑胞熱情圍拍，上百支持者高喊「鄭主席加油、我們愛妳」，現場氣氛非常激動，甚至一度影響典禮開始，顯示海外支持度高。

  • 她主張回到九二共識、反對台獨，認為兩岸同屬中華民族大家庭，只要坐下來談，就沒有不能化解的分歧，並以交流對話降低敵意與誤判。

  • 鄭麗文警告，若長期缺乏溝通，敵意可能升高並導致誤判，因此希望透過交流避免不必要戰爭，確保台灣海峽不成為新的衝突熱點。

法拉盛 鄭麗文 皇后區

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