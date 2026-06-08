我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

「火遮眼」6月12日美國上映 監製談港產動作片復興

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港資深電影監製江志強(Bill Kong)近日接受本報專訪，暢談其監製的最新國...
香港資深電影監製江志強(Bill Kong)近日接受本報專訪，暢談其監製的最新國際動作片「火遮眼」(The Furious)。(截自視頻直播)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港片《火遮眼》6月12日將於美國上映，由獅門全球發行。
  • 重點二：江志強盼藉此證明亞洲仍能拍出打進國際市場的動作片。
  • 重點三：全片集結泛亞洲武打演員，幾乎不用替身並以長鏡頭呈現動作。

香港資深電影監製江志強(Bill Kong)近日接受本報專訪，暢談其監製的最新國際動作片「火遮眼」(The Furious)。這部匯聚亞洲各地武打演員、由獅門影業(Lionsgate)全球發行的港產動作片將於6月12日(周五)在美國公映，江志強表示，拍攝此片是一次重返國際影壇的嘗試，「想向世界證明，我們仍有東西可以貢獻」。

疫後港動作片重返國際

「火遮眼」由香港金像獎最佳動作設計得主谷垣健治(Kenji Tanigaki)執導。故事講述習武之人王偉(謝苗飾)之女遭犯罪集團擄走，在警方拒絕協助的情況下，他決定獨自闖入敵陣救女。王偉唯一的盟友是調查妻子失蹤案的記者納文(林科燈，Joe Taslim飾)，兩人聯手與綁架集團展開一場殊死較量。片中集結謝苗、林科燈、黎唯(Brian Le)、巖永丞威(Joey Iwanaga)、雅彥魯伊安(Yayan Ruhian)及琴嘉(Jija Yanin)等多位來自亞洲各地的頂尖武打演員。

江志強表示，製作此片的契機源於三年前一次對話。他說，自新冠疫情以後，他一直專注於亞洲本地市場的電影製作，未曾考慮拍攝面向國際的作品。某次有人來到香港對他說，亞洲已久未出現一部真正打進國際市場的動作片，全球影迷也十分期待一部新的香港動作片。這番話觸動了他。他隨即與谷垣健治及監製兼編劇許學文(Frank Hui)重新聚首，共同思考：「我們是否還有能力為世界奉獻好的動作電影？」三人最終決定放手一搏，「我們不知道能否成功，但我們想嘗試在動作片上更進一步。」

真功夫上陣不用替身

「火遮眼」選角來自中國、日本、泰國、印尼等地，這種「泛亞洲陣容」是主創團隊從一開始的既定方向。江志強解釋，選角標準亦並非明星效應，而是要找到既能演戲、又能打鬥的演員。片中演員幾乎全程親自上陣，沒有替身，加上谷垣健治慣用長鏡頭拍攝打鬥場面，一旦用上替身便無所遁形。

本次也是谷垣健治首次執導長片作品。江志強直言對他「早有信心」。兩人合作已有逾12年，從早期的獨立製作到其後多部商業電影，早已建立深厚默契。在他眼中，谷垣健治最可貴的特質，是「永不滿足」。「他是那種永遠想超越自己的人，這一點和我很像。我從不回頭看，只想在下一部電影做得更好」。

持續推動優質作品

江志強監製資歷深厚，作品橫跨「臥虎藏龍」、「英雄」、「十面埋伏」等多部享譽國際的華語武俠經典。然而他坦言，自己從不回望過去的成績，腦海中只有一份想繼續完成的片單。正因為如此，面對「怒火」能否在美國市場複製海外口碑的問題，他態度審慎，直言一切取決於觀眾，「是他們告訴我們，他們需不需要我們。」目前「怒火」在爛番茄(Rotten Tomatoes)影評網站上獲得100%好評，並於多倫多國際電影節「午夜瘋狂」單元奪得觀眾票選獎第三位。

江志強現已年過七旬，但對電影的熱情數十年如一日。近年大熱的「封神」、「醬園弄」、「捉妖記」皆出自他之手。他表示，若「怒火」在市場上取得成功，將為亞洲年輕一代的動作演員和動作指導帶來莫大鼓舞，推動更多同類型的優質作品走向國際。「我相信亞洲還有很多動作電影值得讓全世界看到，而我將會繼續走在前面，繼續做下去」。

「火遮眼」由香港金像獎最佳動作設計得主谷垣健治(Kenji Tanigaki)執...
「火遮眼」由香港金像獎最佳動作設計得主谷垣健治(Kenji Tanigaki)執導。故事講述習武之人王偉(謝苗飾)之女遭犯罪集團擄走，在警方拒絕協助的情況下，他決定獨自闖入敵陣救女。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 《火遮眼》將於6月12日周五在美國公映，並由獅門影業負責全球發行。江志強表示，這次上映是港產動作片重返國際市場的重要一步。

  • 故事講述王偉之女被犯罪集團擄走後，他在警方不協助下獨闖敵陣救女，並與記者納文聯手對抗綁架集團。演員包括謝苗、Joe Taslim、Brian Le等亞洲武打演員。

  • 江志強認為，若電影在市場上取得成功，將鼓舞亞洲年輕武打演員與動作指導，推動更多高質素作品走向國際，也證明亞洲仍有能力貢獻世界影壇。

疫情 香港

上一則

強風雷暴橫掃皇后區 居民：狂風像爆炸 慶幸還活著

下一則

鄭麗文出席法拉盛僑宴 上百支持者大喊：鄭主席加油
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

香港電影資料館25周年展近千文化瑰寶 元彪重溫搏命史

香港電影資料館25周年展近千文化瑰寶 元彪重溫搏命史
票房不到1億卻口碑爆棚… 陳思誠「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

票房不到1億卻口碑爆棚… 陳思誠「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目
娛樂／拍電影350元有找 AI顛覆印度電影業

娛樂／拍電影350元有找 AI顛覆印度電影業
「七小福」再爆料？元彪稱洪金寶闊綽…回應成龍「孤寒」說

「七小福」再爆料？元彪稱洪金寶闊綽…回應成龍「孤寒」說

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃