「火遮眼」6月12日美國上映 監製談港產動作片復興

香港資深電影監製江志強(Bill Kong)近日接受本報專訪，暢談其監製的最新國際動作片「火遮眼」(The Furious)。(截自視頻直播)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港片《火遮眼》6月12日將於美國上映，由獅門全球發行。

港片《火遮眼》6月12日將於美國上映，由獅門全球發行。 重點二： 江志強盼藉此證明亞洲仍能拍出打進國際市場的動作片。

江志強盼藉此證明亞洲仍能拍出打進國際市場的動作片。 重點三：全片集結泛亞洲武打演員，幾乎不用替身並以長鏡頭呈現動作。

香港 資深電影監製江志強(Bill Kong)近日接受本報專訪，暢談其監製的最新國際動作片「火遮眼」(The Furious)。這部匯聚亞洲各地武打演員、由獅門影業(Lionsgate)全球發行的港產動作片將於6月12日(周五)在美國公映，江志強表示，拍攝此片是一次重返國際影壇的嘗試，「想向世界證明，我們仍有東西可以貢獻」。

疫後港動作片重返國際

「火遮眼」由香港金像獎最佳動作設計得主谷垣健治(Kenji Tanigaki)執導。故事講述習武之人王偉(謝苗飾)之女遭犯罪集團擄走，在警方拒絕協助的情況下，他決定獨自闖入敵陣救女。王偉唯一的盟友是調查妻子失蹤案的記者納文(林科燈，Joe Taslim飾)，兩人聯手與綁架集團展開一場殊死較量。片中集結謝苗、林科燈、黎唯(Brian Le)、巖永丞威(Joey Iwanaga)、雅彥魯伊安(Yayan Ruhian)及琴嘉(Jija Yanin)等多位來自亞洲各地的頂尖武打演員。

江志強表示，製作此片的契機源於三年前一次對話。他說，自新冠疫情 以後，他一直專注於亞洲本地市場的電影製作，未曾考慮拍攝面向國際的作品。某次有人來到香港對他說，亞洲已久未出現一部真正打進國際市場的動作片，全球影迷也十分期待一部新的香港動作片。這番話觸動了他。他隨即與谷垣健治及監製兼編劇許學文(Frank Hui)重新聚首，共同思考：「我們是否還有能力為世界奉獻好的動作電影？」三人最終決定放手一搏，「我們不知道能否成功，但我們想嘗試在動作片上更進一步。」

真功夫上陣不用替身

「火遮眼」選角來自中國、日本、泰國、印尼等地，這種「泛亞洲陣容」是主創團隊從一開始的既定方向。江志強解釋，選角標準亦並非明星效應，而是要找到既能演戲、又能打鬥的演員。片中演員幾乎全程親自上陣，沒有替身，加上谷垣健治慣用長鏡頭拍攝打鬥場面，一旦用上替身便無所遁形。

本次也是谷垣健治首次執導長片作品。江志強直言對他「早有信心」。兩人合作已有逾12年，從早期的獨立製作到其後多部商業電影，早已建立深厚默契。在他眼中，谷垣健治最可貴的特質，是「永不滿足」。「他是那種永遠想超越自己的人，這一點和我很像。我從不回頭看，只想在下一部電影做得更好」。

持續推動優質作品

江志強監製資歷深厚，作品橫跨「臥虎藏龍」、「英雄」、「十面埋伏」等多部享譽國際的華語武俠經典。然而他坦言，自己從不回望過去的成績，腦海中只有一份想繼續完成的片單。正因為如此，面對「怒火」能否在美國市場複製海外口碑的問題，他態度審慎，直言一切取決於觀眾，「是他們告訴我們，他們需不需要我們。」目前「怒火」在爛番茄(Rotten Tomatoes)影評網站上獲得100%好評，並於多倫多國際電影節「午夜瘋狂」單元奪得觀眾票選獎第三位。

江志強現已年過七旬，但對電影的熱情數十年如一日。近年大熱的「封神」、「醬園弄」、「捉妖記」皆出自他之手。他表示，若「怒火」在市場上取得成功，將為亞洲年輕一代的動作演員和動作指導帶來莫大鼓舞，推動更多同類型的優質作品走向國際。「我相信亞洲還有很多動作電影值得讓全世界看到，而我將會繼續走在前面，繼續做下去」。

「火遮眼」由香港金像獎最佳動作設計得主谷垣健治(Kenji Tanigaki)執導。故事講述習武之人王偉(謝苗飾)之女遭犯罪集團擄走，在警方拒絕協助的情況下，他決定獨自闖入敵陣救女。(主辦方提供)