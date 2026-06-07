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皇后區驕傲遊行 同志酷兒領風騷

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：第34屆皇后區驕傲遊行在傑克遜高地熱鬧登場。
  • 重點二：活動源於1992年同志遇害與公校課程爭議背景。
  • 重點三：曼達尼與多位官員出席，強調紐約須成酷兒安全庇護所。

紐約市歷史最悠久、規模最大的性少數(LGBTQ+)慶祝活動之一「第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節」(Queens Pride Parade and Multicultural Festival)7日在傑克遜高地(Jackson Heights)登場，市長曼達尼(Zohran Mamdani)、紐约市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」(Pride Month)拉開帷幕。

皇后區驕傲遊行創立於1992年，為紐約市第二悠久及規模第二大的性少數遊行。當年，住在傑克遜高地的男同志里維拉(Julio Rivera)在當地校園附近被殘忍殺害，恐同者們及保守派值此期間，還強烈抵制將「彩虹生命教育課程」(Children of the Rainbow)納入紐約市的公校課程體系，在此背景之下，當時還是一名公校老師的前市議員卓姆(Daniel Dromm)公開出櫃，在法拉盛的公寓之中，與另一位平權活動家馬緹內(Maritza Martinez)發起了該遊行，以提升性少數團體的能見度。

根據主辦方，今年的驕傲遊行主題為「不可阻擋的驕傲」(Unstoppable Pride)，旨在慶祝性少數社群的力量、能見度與韌性。三位遊行總領隊，則分別為紐約市消防局第37任局長及首位晉升至急救醫療服務(EMS)四星級職銜的女性邦西諾爾(Lillian Bonsignore)、詞曲創作者及表演人士桑波爾(Candy Sample)、以及錫克裔的醫療行政管理人士及酷兒波帕拉爾(Sundeep Singh Boparai)博士。遊行隊伍在7日中午沿傑克遜高地商業區37大道交89街行進，至37大道交75街結束，遊行人員手持彩虹旗，著紫色或多彩服裝，載歌載舞，沿途吸引約萬人駐足觀看，舞旗尖叫。

市長曼達尼在清晨主辦並跑完「為兩歲班跑兩公里」(2K for 2-K)後，也來到了皇后區驕傲遊行，並獲得現場最大尖叫。他表示，驕傲遊行不只是對性少數社群的肯定與表彰，也是在宣示一項信念：紐約市必須繼續成為酷兒群體的安全庇護所，「這不應只停留在口號上，而需要實質的投入與長期承諾，且這樣的努力應體現在各級政府之中。」

由於23日初選臨近，也有不少民代及參選人藉此或造勢或助陣。曼達尼當日便隨同正在競選州參議員的現任州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)以及州眾議員參選人羅梅洛(Brian Romero)一旁。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)等亦參與遊行。

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長...
第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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第34屆皇后區驕傲遊行和多元文化節7日在傑克遜高地登場，市長曼達尼、紐约市警局長蒂池等，與不同族裔的同志與酷兒等著多彩服裝亮相、載歌載舞，揮舞象徵性別平權的彩虹旗，一同為6月的「同志驕傲月」拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動在傑克遜高地舉行，遊行隊伍沿商業區前進，民眾揮舞彩虹旗並載歌載舞，約萬人沿途圍觀，整體氣氛熱烈而歡騰。

  • 遊行起源於當地男同志里維拉遭殘忍殺害，以及保守派抵制彩虹生命教育課程的背景，創辦者希望提升性少數社群能見度並爭取平權。

  • 曼達尼、NYPD局長蒂池、州檢察長詹樂霞等皆到場。曼達尼強調紐約市應持續成為酷兒群體的安全庇護所，且需落實長期投入。

皇后區 同志 曼達尼

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