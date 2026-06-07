「韌性之島─台灣紀實」廖筱君紐約開講

廖筱君應邀在紐約開講，吸引僑胞及關心台灣議題人士到場參與。(記者許振輝╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廖筱君在紐約談媒體轉型，分享自媒體經營歷程與觀察。

廖筱君在紐約談媒體轉型，分享自媒體經營歷程與觀察。 重點二： 她分析台灣政局與年輕世代困境，強調媒體應關注結構問題。

她分析台灣政局與年輕世代困境，強調媒體應關注結構問題。 重點三：她肯定台灣政壇訪美交流，但認為重點在實質成果與對話。

台灣資深媒體人廖筱君6日應邀在紐約舉辦「韌性之島─台灣紀實」專題講座，分享從傳統媒體轉型自媒體的歷程，並就台灣政治發展、媒體環境及兩岸局勢發表看法，吸引眾多僑胞及關心台灣議題人士到場聆聽。

曾主持三立政論節目「新台灣加油」長達14年的廖筱君表示，離開電視台後原本打算稍作休息，但日本 前首相安倍晉三遇刺事件發生後，讓她深受震撼，也重新思考媒體在當代社會所扮演的角色，因此投入自媒體經營，成立YouTube頻道「筱君台灣PLUS」。

她表示，許多人以為經營自媒體只要拿著手機拍攝即可，但實際上從內容企畫、採訪製作到公司管理都必須親力親為，工作量甚至超過過去在電視台任職時期。不過，相較於傳統媒體受到收視率與商業機制影響，自媒體擁有更大的議題選擇空間，能夠針對國安、國際情勢及公共政策等議題進行較深入討論。

談及台灣政治現況，廖筱君分析2024年總統大選結果指出，年輕世代面臨高房價、低薪資及生活成本上升等問題，形成相對剝奪感，也反映在近年政治版圖變化之中。她認為，媒體應更深入探討社會結構與世代問題，而非僅聚焦於政治人物個人話題或網路聲量。

演講中，廖筱君也播放紀錄片「圍城啟示錄」片段，內容記錄多位移居台灣香港人的生活與心境。她表示，希望藉由香港經驗，讓更多人思考民主制度、新聞自由及公民社會的重要性。她認為，面對快速變動的國際局勢與資訊環境，媒體除了提供即時資訊，更應扮演公共討論平台角色，協助社會理解重大議題。

講座結束後，廖筱君接受本報訪問時，也談及國民黨主席鄭麗文近日訪美行程。她表示，台灣主要政黨政治人物與美國進行交流都是好事，無論執政黨或在野黨，都有必要透過國際交流向外界說明自身立場與政策方向。

「只要不是空包彈，我都認為是好事。」廖筱君說，政治人物訪美最重要的是實質成果，而非行程本身。如果只是安排參訪、拜會或拍照，卻缺乏具體交流內容與成果，對台灣的國際溝通幫助有限。

她同時指出，外界也關注鄭麗文此次訪美所獲安排與過去國民黨主席訪美時的規格是否存在落差，她認為，從目前公開資訊來看，相關接待層級與政治能見度確實受到討論，這部分值得國民黨方面進一步觀察與思考。

廖筱君表示，台美關係是台灣重要的外交與安全議題，除了訪美行程本身，更重要的是能否透過實質對話建立互信，並向國際社會清楚傳達台灣的立場。

當天講座歷時近兩小時，與會者就台灣政局、媒體轉型、兩岸關係及國際局勢等議題踴躍提問，現場交流熱烈。

台灣資深媒體人廖筱君在紐約舉辦專題講座，分享自傳統媒體轉型自媒體的歷程，並分析台灣政局、媒體環境及兩岸關係發展。(記者戴慈慧╱攝影)