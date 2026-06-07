麥當勞推夏日飲品 邀華人李松璞主持

韓裔創作者李希麗為當日主持人之一。(記者范航瑜╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 麥當勞在曼哈頓韓國城辦夏日飲品體驗活動，邀請李松璞與李希麗共同主持首站。

麥當勞在曼哈頓韓國城辦夏日飲品體驗活動，邀請李松璞與李希麗共同主持首站。 重點二： 六款McCafé新飲品已於全美近一萬四千家門市上市，分為清新果飲與特調汽水。

六款McCafé新飲品已於全美近一萬四千家門市上市，分為清新果飲與特調汽水。 重點三：李松璞談到童年在深圳麥當勞的合影，並強調麥當勞在他成長中的特殊意義。

麥當勞 (McDonald's)6日在曼哈頓 「韓國城」(Koreatown)舉辦「啜飲與社交夏日體驗」(Sips & Social Summer Kick-Off Experience)，以六款全新McCafé特調飲品為主角，邀請華人 內容創作者李松璞(Sam Song Li)與韓裔創作者李希麗(Ashley Yi，音譯)主持，共同體驗飲品文化，展開今夏全美六場巡迴系列活動的首站。

六款新飲品自5月起已在全美近1萬4000家門市同步推出，分為三款清新果飲(Refresher)及三款特調汽水，主打手工調製、用料真材實料，是麥當勞近年力推飲品升級策略的重要一步。「草莓西瓜清新飲」(Strawberry Watermelon Refresher)以檸檬水為基底，加入冷凍乾燥草莓、「芒果鳳梨清新飲」(Mango Pineapple Refresher)以熱帶風味搭配草莓爆爆珠、「黑莓百香果清新飲」(Blackberry Passion Fruit Refresher)則加入火龍果點綴。

特調汽水方面，「雪碧莓果爆炸」(Sprite Berry Blast)在雪碧中注入藍樹莓糖漿並覆以冷泡奶蓋、「橙夢」(Orange Dream)以橙汁混合香草風味再加奶蓋、「Dirty Dr Pepper」則以Dr Pepper為基底，加入香草及奶蓋收尾。

主持6日活動的兩位主持人事先還在社群媒體上向粉絲徵集夏日「微小歡愉」(micro-joy)的習慣，抽取幸運者獲邀出席。李松璞生於中國廣東深圳，在南加州長大，畢業於加州大學柏克萊分校，現於紐約及洛杉磯兩地生活，同時發展演藝事業。

活動上，李松璞分享了他與麥當勞的淵源，指自己翻閱童年相簿時找到的最早記憶之一，是媽媽給他拍的一張照片，地點正是深圳的麥當勞，旁邊還站著麥當勞叔叔(Ronald McDonald)，「這真的說明了麥當勞的全球影響力，麥當勞也一直在我心中占有非常特別的位置。」值得一提的是，中國第一家麥當勞在深圳開張，1990年10月8日，麥當勞進入中國內地市場，首站便選在廣東省深圳市羅湖區。

現場除全系列飲品試飲及精選餐點外，另設互動遊戲、打卡拍照區，以及與主持人和品牌吉祥物葛里墨斯(Grimace)的合照環節。後續五場活動將陸續在全美各城市舉行，具體地點及日期待公布。

六款新飲品自已在全美同步推出，分為三款清新果飲及三款特調汽水，是麥當勞近年力推飲品升級策略的重要一步。(記者范航瑜╱攝影)

李松璞分享翻閱童年相簿時找到的最早記憶之一，便是在深圳的麥當勞拍照。(記者范航瑜╱攝影)