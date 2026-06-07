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Centre 360免費高空觀景 6╱11起開放

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約市推出全新的免費高空觀景體驗「Centre 360」，讓民眾以360度欣賞曼...
紐約市推出全新的免費高空觀景體驗「Centre 360」，讓民眾以360度欣賞曼哈頓下城景色。(市行政服務局提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市推出免費高空觀景體驗Centre 360，6月11日起正式開放參觀。
  • 重點二：觀景區設於市政大樓圓頂塔樓，可從逾500呎高空俯瞰曼哈頓下城與五區。
  • 重點三：門票須線上預約，月初開放；每次限五人，未成年人需成人陪同。

紐約市宣布推出全新的免費高空觀景體驗「Centre 360」，讓民眾有機會站在距離地面超過500呎的高空，以360度欣賞曼哈頓下城以及紐約市五大行政區的壯麗景色；有興趣的民眾現在可預定免費門票，正式開放參觀日期為11日(周四)起。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市行政服務局(NYC Department of Citywide Administrative Services, DCAS)北清(Yume Kitasei)4日公布該項目的細則，這項全景觀景體驗設於David N. Dinkins市政大樓歷史悠久的圓頂塔樓(Cupola)內，此處可俯瞰曼哈頓下城。

據悉，這棟市政大樓由著名建築事務所McKim, Mead & White所設計，於1909年至1914年間建成，目前容納超過2000名市府員工及十多個市政機構辦公；該建築並在1966年被列為紐約市地標，於1972年被列入「國家史迹名錄」(National Register of Historic Places)中。

為了向公眾開放這個空間，市府多年來投入600萬元進行修復工程，包括修繕圓頂結構、安裝玻璃安全護欄，以及翻新通往觀景區的圓形大廳，這也是該空間首次對外開放。

「欣賞這座城市無與倫比的景色不應該花費任何費用。」曼達尼說道，在耗資數百萬元進行修復後，很高興能對外打開這座標誌性建築的大門，邀請紐約市民與遊客從全新的角度欣賞紐約市。

若想體驗「Centre 360」，訪客必須事先透過線上系統預約門票、入場時需出示有效附照片證件，而市府將會在每個月的第一天開放預約門票、不接受現場候補或臨時入場；此外，18歲以下的兒童必須有成人陪同，且訪客必須身高達42吋、或約107公分以上。

預約好門票的參觀者將從位於大樓一樓、地址為1 Centre Street的CityStore集合，再由工作人員帶領前往圓頂觀景區，每次最多可容納五位訪客；更多詳情，可查詢a856-centre360.nyc.gov。

精華 FAQ

  • Centre 360是紐約市新推出的免費高空觀景體驗，民眾可在超過500呎高空欣賞城市景致，正式開放日期為6月11日，現在已可預約門票。

  • 觀景區設於David N. Dinkins市政大樓的歷史圓頂塔樓內，位置可俯瞰曼哈頓下城，並能360度觀賞紐約市五大行政區的壯麗景色。

  • 訪客須先透過線上系統預約門票，並於入場時出示附照片證件；每月第一天開放預約，不接受現場候補，每次最多五人，18歲以下需成人陪同。

曼哈頓 紐約市 曼達尼

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