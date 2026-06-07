王嘉廉社區健康日 將辦兩場免費健檢
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王嘉廉社區醫療中心將於6月13、20日在皇后區法拉盛及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開放活動，提供多項健康篩檢、醫療保險資訊及社區資源，並開放民眾參觀醫療中心服務設施。
健康日是王嘉廉社區醫療中心的年度社區活動，旨在透過免費健康篩檢、健康教育及資源介紹，鼓勵民眾及早關注自身健康。今年活動內容包括免費血糖、膽固醇、血壓檢測及乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常醫療服務內容，並與招聘團隊交流就業機會。
現場還將提供醫療保險資訊、社區資源介紹、健康教育互動活動及免費小禮品。主辦方表示，希望藉由社區開放日，讓更多居民，特別是醫療資源不足的社區民眾，了解可負擔的醫療服務。
王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星表示，醫療中心始終秉持為所有民眾提供優質且可負擔醫療服務的使命，年度健康日正是希望讓醫療資源不足的社區居民能獲得所需照護與健康資訊。她表示，今年民眾不僅可接受專業醫護團隊提供的免費篩檢，也能參觀就診者平時接受診療的空間，進一步了解醫療中心作為社區健康資源的角色。
此次活動合作夥伴包括亞洲人平等會(AAFE)、人力中心(CMP)、華人策劃協會(CPC)、LiveOnNY、市長移民事務辦公室(MOIA)、紐約市公民參與委員會(CEC)及紐約法律援助機構(NYLAG)；法拉盛場將於13日(周六)在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日(周六)在堅尼路(Canal Street)268號一樓舉行。兩場活動時間均為上午10時至下午4時，活動免費開放，歡迎社區民眾參加。
兩場活動分別於6月13日在法拉盛、6月20日在曼哈頓下城舉行，時間皆為上午10時至下午4時，地點與活動內容均對社區民眾免費開放。 活動提供血糖、膽固醇、血壓檢測與乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常服務流程，並認識現場的醫護與招聘資訊。 主辦方希望讓醫療資源不足的居民更容易接觸可負擔的醫療服務，透過篩檢、健康教育與資源介紹，提升社區對自身健康與照護需求的認識。
精華 FAQ
兩場活動分別於6月13日在法拉盛、6月20日在曼哈頓下城舉行，時間皆為上午10時至下午4時，地點與活動內容均對社區民眾免費開放。
活動提供血糖、膽固醇、血壓檢測與乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常服務流程，並認識現場的醫護與招聘資訊。
主辦方希望讓醫療資源不足的居民更容易接觸可負擔的醫療服務，透過篩檢、健康教育與資源介紹，提升社區對自身健康與照護需求的認識。
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