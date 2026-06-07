王嘉廉社區健康日 將辦兩場免費健檢

王嘉廉社區醫療中心將於6月在皇后區法拉盛及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開放活動。(記者高雲兒╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王嘉廉社區醫療中心將在法拉盛與曼哈頓下城辦兩場免費健康日。

王嘉廉社區醫療中心將在法拉盛與曼哈頓下城辦兩場免費健康日。 重點二： 活動提供血糖、膽固醇、血壓及乙肝篩檢，並開放參觀診療空間。

活動提供血糖、膽固醇、血壓及乙肝篩檢，並開放參觀診療空間。 重點三：現場另有醫保資訊、社區資源與就業交流，歡迎居民免費參加。

王嘉廉社區醫療中心將於6月13、20日在皇后區法拉盛 及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開放活動，提供多項健康篩檢、醫療保險 資訊及社區資源，並開放民眾參觀醫療中心服務設施。

健康日是王嘉廉社區醫療中心的年度社區活動，旨在透過免費健康篩檢、健康教育及資源介紹，鼓勵民眾及早關注自身健康。今年活動內容包括免費血糖、膽固醇、血壓檢測及乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常醫療服務內容，並與招聘團隊交流就業機會。

現場還將提供醫療保險資訊、社區資源介紹、健康教育互動活動及免費小禮品。主辦方表示，希望藉由社區開放日，讓更多居民，特別是醫療資源不足的社區民眾，了解可負擔的醫療服務。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星表示，醫療中心始終秉持為所有民眾提供優質且可負擔醫療服務的使命，年度健康日正是希望讓醫療資源不足的社區居民能獲得所需照護與健康資訊。她表示，今年民眾不僅可接受專業醫護團隊提供的免費篩檢，也能參觀就診者平時接受診療的空間，進一步了解醫療中心作為社區健康資源的角色。

此次活動合作夥伴包括亞洲人平等會(AAFE)、人力中心(CMP)、華人策劃協會(CPC)、LiveOnNY、市長移民事務辦公室(MOIA)、紐約市公民參與委員會(CEC)及紐約法律援助機構(NYLAG)；法拉盛場將於13日(周六)在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日(周六)在堅尼路(Canal Street)268號一樓舉行。兩場活動時間均為上午10時至下午4時，活動免費開放，歡迎社區民眾參加。

法拉盛場將於13日在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日在堅尼路268號一樓舉行。(主辦方提供)