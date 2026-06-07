我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

王嘉廉社區健康日 將辦兩場免費健檢

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王嘉廉社區醫療中心將於6月在皇后區法拉盛及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開...
王嘉廉社區醫療中心將於6月在皇后區法拉盛及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開放活動。(記者高雲兒╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王嘉廉社區醫療中心將在法拉盛與曼哈頓下城辦兩場免費健康日。
  • 重點二：活動提供血糖、膽固醇、血壓及乙肝篩檢，並開放參觀診療空間。
  • 重點三：現場另有醫保資訊、社區資源與就業交流，歡迎居民免費參加。

王嘉廉社區醫療中心將於6月13、20日在皇后區法拉盛及曼哈頓下城舉辦兩場免費「健康日」社區開放活動，提供多項健康篩檢、醫療保險資訊及社區資源，並開放民眾參觀醫療中心服務設施。

健康日是王嘉廉社區醫療中心的年度社區活動，旨在透過免費健康篩檢、健康教育及資源介紹，鼓勵民眾及早關注自身健康。今年活動內容包括免費血糖、膽固醇、血壓檢測及乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常醫療服務內容，並與招聘團隊交流就業機會。

現場還將提供醫療保險資訊、社區資源介紹、健康教育互動活動及免費小禮品。主辦方表示，希望藉由社區開放日，讓更多居民，特別是醫療資源不足的社區民眾，了解可負擔的醫療服務。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星表示，醫療中心始終秉持為所有民眾提供優質且可負擔醫療服務的使命，年度健康日正是希望讓醫療資源不足的社區居民能獲得所需照護與健康資訊。她表示，今年民眾不僅可接受專業醫護團隊提供的免費篩檢，也能參觀就診者平時接受診療的空間，進一步了解醫療中心作為社區健康資源的角色。

此次活動合作夥伴包括亞洲人平等會(AAFE)、人力中心(CMP)、華人策劃協會(CPC)、LiveOnNY、市長移民事務辦公室(MOIA)、紐約市公民參與委員會(CEC)及紐約法律援助機構(NYLAG)；法拉盛場將於13日(周六)在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日(周六)在堅尼路(Canal Street)268號一樓舉行。兩場活動時間均為上午10時至下午4時，活動免費開放，歡迎社區民眾參加。

法拉盛場將於13日在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日在堅尼路...
法拉盛場將於13日在40路131-72號6樓舉行、曼哈頓下城場將於20日在堅尼路268號一樓舉行。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 兩場活動分別於6月13日在法拉盛、6月20日在曼哈頓下城舉行，時間皆為上午10時至下午4時，地點與活動內容均對社區民眾免費開放。

  • 活動提供血糖、膽固醇、血壓檢測與乙型肝炎篩檢，民眾也可參觀醫療中心診療空間，了解日常服務流程，並認識現場的醫護與招聘資訊。

  • 主辦方希望讓醫療資源不足的居民更容易接觸可負擔的醫療服務，透過篩檢、健康教育與資源介紹，提升社區對自身健康與照護需求的認識。

法拉盛 皇后區 醫療保險

上一則

新州佛光山慶佛誕節 傳遞佛教文化

下一則

麥當勞推夏日飲品 邀華人李松璞主持
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活

健信醫保健康日圓滿舉行攜手社區夥伴共建健康生活
健信醫保健康日5/30舉行

健信醫保健康日5/30舉行
福全健保6月社區講座 福利說明、免費諮詢

福全健保6月社區講座 福利說明、免費諮詢
第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區

第四屆「身心康泰同樂日」關注身心健康 攜手打造關愛共融社區

熱門新聞

三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23
糧食券(SNAP)新的工作要求已開始實施，如果沒有按時回覆通知、申報工作時數，或說明自己符合豁免條件，6月起糧食券福利可能被暫停或減少。（記者唐典偉/攝影）

紐約客沒做這事 糧食券福利恐減少或暫停…市府上門提醒

2026-06-01 14:52

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應