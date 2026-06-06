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美東體育會50年慶 表彰奠基領袖

記者范航瑜╱紐約報導
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圖中左起為UEAA現任主席洗重慶、副主席朱劉婉玲(June Jee)及前主席、現...
圖中左起為UEAA現任主席洗重慶、副主席朱劉婉玲(June Jee)及前主席、現任顧問何國城(Jack Ho)。(記者衛伯承╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美東體育會在曼哈頓華埠舉行五十周年金禧慶典，表彰三位創建領袖。
  • 重點二：體育會自1976年創立後，從足球隊發展為多項社區體育與教育機構。
  • 重點三：洗重慶、朱劉婉玲與何國城長年投入會務，見證組織轉型與成長。

美東體育會(United East Athletics Association，UEAA)4日晚在曼哈頓華埠喜運來舉行50周年金禧慶典，數百名社區人士、政商界代表及歷屆會員齊聚一堂。體育會特別表彰三位創建領袖：現任主席洗重慶、副主席朱劉婉玲(June Jee)及前主席、現任顧問何國城(Jack Ho)，肯定其數十年來對組織成長的貢獻。

美東體育會1976年由一群一代移民運動愛好者創立，初衷是為當時剛落腳紐約的華人青少年提供健康的體育活動，助其融入美國主流社會。半個世紀以來，組織從單一足球隊起步，逐步發展為涵蓋兒童足球、龍舟、桌球、羽毛球、象棋、舞獅等多項目的大型社區體育機構，並開辦暑期教育及社區服務項目，成為紐約華人社區不可或缺的力量。

洗重慶1977年以足球員身分加入體育會，此後長期擔任領導職務。他於1994年創辦「夏日繽紛星期六」暑期課程，巔峰時期每年向約300名學生提供30多門課程；1999年創立青少年足球訓練營，現已發展為每周競技聯賽。洗重慶在典禮上致謝時笑言「等了49年才拿到這個獎狀」，又感謝體育會讓他在活動中結識了太太。他的太太現擔任體育會瑜珈老師，兒女也相繼投入會務。

朱劉婉玲則是體育會資歷最深的成員之一，與丈夫同為1976年建會元老，現仍活躍於會務，是體育會歷史上唯一的女性主席，現任多個社區董事職務，包括美國華人博物館(MOCA)與亞平會(AAFE)等機構。何國城1983年遷居紐約後開始最初以義工身分參與體育會，1988年出任副主席，1990年協助主導組織轉型，申請成立非牟利機構。他在商界亦有豐富經歷，創辦的UE Enterprises曾擔任香港無線電視(TVB)節目的美東獨家發行商，對傳播香港文化功不可沒。

當晚眾多民代與民選官員辦公室發來賀狀，包括聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)、聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等。

精華 FAQ

  • 慶典於曼哈頓華埠喜運來舉行，現場有數百名社區人士與各界代表出席。大會特別表彰洗重慶、朱劉婉玲及何國城，肯定他們多年來對組織發展的貢獻。

  • 體育會於1976年由一群移民運動愛好者創立，原意是為紐約華人青少年提供健康運動並協助融入主流社會。之後擴展至足球、龍舟、桌球、羽毛球、象棋、舞獅及暑期教育。

  • 洗重慶長期領導會務，創辦暑期課程與青少年足球訓練營；朱劉婉玲是創會元老，並成為體育會史上唯一女性主席；何國城則推動組織非牟利化，也在文化傳播上有成績。

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