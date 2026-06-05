州議員參選人論壇 選區重畫出現分歧

亞太裔選民參與聯盟(APA VOICE)3日晚舉辦州議員參選人論壇，涵蓋移民執法、長者福利、醫療保障及選區重畫四大議題，七名參選人在曼哈頓東百老匯社區中心同台論辯逾兩小時。(記者范航瑜／攝影)

亞太裔選民參與聯盟(APA VOICE )3日晚舉辦的州議員參選人論壇上，多名候選人拋出具體政策主張，不乏令人印象深刻的細節。論壇涵蓋移民 執法、長者福利、醫療保障及選區重畫四大議題，七名參選人在曼哈頓東百老匯社區中心同台論辯逾兩小時。

角逐第27選區州參議員席位的前州眾議員 牛毓琳說，她每天都會隨身攜帶口哨。只要看到民眾被移民與海關執法局(ICE)帶走，就會馬上吹哨呼救。她批評紐約州府在移民保護上力度不足「我們本來可以通過『全民紐約法案』，卻不通過，非常令人失望，」牛毓琳表示。「現任聯邦政府是『字面意義上在劫走我們鄰居的法西斯政府』」。

競逐第65選區州眾議員的張偉立則點出現行法案的一個具體漏洞：工作場所不在現行敏感地點保護範圍內。他說，移民必須外出工作，然而現行法律並未保障他們在工作地點免受ICE威脅。

此外，他與梅希亞(Lilah Mejia)均強調，政府資金應流向社區內的超小型非正式組織，因為移民家庭遇到問題時，第一個求助的往往不是大型非牟利機構，而是街坊互助網絡。梅希亞以自身經歷為例，提到下東城居民自發組成的社區守望網絡，只要看到ICE車輛便互相通報。

長者福利議題上，同樣角逐州參議員席位的現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，正推動將糧食券計畫(SNAP)的福利卡由磁條升級為晶片技術，有望減少減少八成盜用事件。

選區重畫議題上分歧較大。王鏑是全場唯一明確反對本周一州議會領導層提出的選區重畫方案的參選人。王鏑表示，重畫應與人口普查周期掛鉤，不能讓政黨在看到政治利益時隨時啟動，「選民對選舉制度的信任已所剩無幾，不能再讓他們覺得選區是按政黨利益畫出來的」。張偉立指出，雖然聯邦最高法院的路易斯安那州裁決禁止以種族作為重畫標準，但語言、社區利益及選區緊湊性等因素仍可合法使用，藉此達到保障少數族裔代表性的效果。