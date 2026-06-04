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蜱蟲活躍季節到 防被叮咬染萊姆病

記者范航瑜／紐約報導
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市衛生局(NYC Department of Health)發出警示，呼籲市民在...
市衛生局(NYC Department of Health)發出警示，呼籲市民在夏季戶外活動及出行期間採取預防措施，防範蜱蟲叮咬及蜱媒疾病。(美聯社)

市衛生局(NYC Department of Health)發出警示，呼籲市民在夏季戶外活動及出行期間採取預防措施，防範蜱蟲叮咬及蜱媒疾病。衛生局指出，萊姆病是本市最常見的蜱媒疾病，2025年初步通報病例達2928例，較2024年的2557例顯著上升。

衛生局局長馬丁(Alister Martin)醫生表示，隨著天氣轉暖，市民愈來愈多在戶外活動，希望大家以多管齊下的方式預防蜱咬，包括使用環境保護局(EPA)認證的驅蟲劑，並在進出樹林後仔細檢查自身、孩童及寵物是否有蜱蟲附著。

市公園局野生動物主任西蒙(Richard Simon)亦提醒，穿著淺色衣物有助及早發現蜱蟲，將褲腳紮入襪中並在衣物和鞋面噴上驅蟲劑，可提供多一層保護。他強調，蜱蟲不僅藏匿於高草叢，矮草同樣是潛在危險地帶，建議市民沿明確標示的步道行走，避免與沿途植物接觸。

市衛生局備有繁體中文版「蜱蟲識別及移除卡」，可在其官網免費下載。(市衛生局提供)
市衛生局備有繁體中文版「蜱蟲識別及移除卡」，可在其官網免費下載。(市衛生局提供)

衛生局說明，氣候變化令平均氣溫持續上升，春季提前、夏季更熱、冬季縮短，令蜱蟲活躍季節延長，並向新地區擴散。目前在紐約市公園中已發現多種蜱蟲。黑腿蜱可見於史泰登島及布朗士北部，可傳播萊姆病、無形體病、巴貝斯蟲病、宮本疏螺旋體病(Borrelia miyamotoi disease)及波瓦尚病毒(Powassan virus)；孤星蜱同樣分布於史泰登島和布朗士北部，可傳播埃利希體病(ehrlichiosis)。另外還有墨西哥灣沿岸蜱見於史泰登島，亞洲長角蜱分布於史泰登島及布朗士北部，美洲犬蜱則遍及全市五區。

若發現蜱蟲附著皮膚，應以細頭鑷子盡量貼近皮膚夾住蜱蟲頭部，平穩向上拔出，切勿扭轉或擠壓蟲體，以免將病菌推入傷口。切勿用凡士林、火柴或香菸燙蜱蟲，此類做法反而可能增加感染風險。拔除後以酒精清洗傷口，並記錄被咬日期，留意後續症狀。萊姆病早期以抗生素治療，療程通常兩至四周，及早用藥通常可完全康復；延誤治療則可能引發心臟及神經系統併發症。

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