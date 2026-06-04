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法拉盛巴士轉運中心 評估報告逾期18個月

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日致函交通局局長，要求該局加快提交法拉盛巴...
市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日致函交通局局長，要求該局加快提交法拉盛巴士轉運中心可行性研究報告。(黃敏儀辦公室提供)

依據紐約市第157號地方法(Local Law 157)規定，紐約市交通局(DOT)原應於2024年11月向市議會提交法拉盛巴士轉運中心可行性研究報告，但截至目前已逾期超過18個月。市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)近日致函交通局局長弗林(Mike Flynn)，要求該局加快進度，盡速完成研究。

該法案由黃敏儀於2023年提出並獲市議會通過，要求交通局針對法拉盛興建巴士轉運中心的可能性進行全面評估。研究內容包括潛在選址、建設成本、對交通流量與道路運作的影響、對乘客及巴士營運的效益，以及其他與興建相關的重要因素。

根據法案精神，報告將作為未來評估法拉盛是否適合興建巴士轉運中心的重要依據，也將為市府、交通規畫人員及社區提供客觀數據，協助討論如何改善當地長期存在的交通問題。

法拉盛緬街地鐵站周邊是全市最繁忙的巴士與地鐵轉乘中心之一，每天有超過20條巴士路線在此匯集，數以萬計乘客進出。隨著法拉盛人口與商業活動持續增長，交通壅塞問題日益嚴重。近年不少街道被用作巴士待發與停靠空間，巴士長時間占用路邊位置等候發車，不僅影響車流，也壓縮行人活動空間。

支持興建轉運中心者認為，若能集中管理巴士上下客、候車及停靠需求，可望減輕街道負擔，改善交通秩序，並為乘客提供更安全、舒適的候車環境，同時改善巴士司機休息與調度空間。不過，實際效益及可行性仍有待研究結果進一步分析。

早在1940年代，緬街與羅斯福大道附近曾設有巴士總站；1970年代，時任州參議員Leonard Stavisky也曾提出在聯合街與39大道興建巴士設施的構想，但最終未能落實。

交通局去年12月曾向市議會表示，正在進行顧問公司的採購程序，以展開相關研究。然而，由於法定期限已到，報告至今仍未提交。

黃敏儀表示，這項研究是討論法拉盛未來交通發展的重要起步，希望交通局盡快完成，讓社區、規畫人員及決策者掌握所需資訊，評估巴士轉運中心是否能成為改善法拉盛交通環境的可行方案。

法拉盛 紐約市 地鐵

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