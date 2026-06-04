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從「女人心」到「藍宇」關錦鵬回顧展播映7部經典電影

記者劉梓祁／紐約報導
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亞洲協會將於11日至14日舉辦「關錦鵬：女性知音」電影回顧展，放映該香港導演從1...
亞洲協會將於11日至14日舉辦「關錦鵬：女性知音」電影回顧展，放映該香港導演從1985年至2001年間的七部代表作品。(亞洲協會提供)

紐約亞洲協會(Asia Society)將於11日(周四)至14日(周日)舉辦「關錦鵬：女性知音」(Stanley Kwan: Ladies Man)電影回顧展，放映該香港導演從1985年至2001年間的七部代表作品；活動期間，關錦鵬將親臨現場，為多場放映作開場介紹，並參與映後問答。

亞洲協會表示，關錦鵬被視為香港電影「第二新浪潮」的重要人物之一，早年曾擔任許鞍華、譚家明等導演的副導演，1985年以「女人心」(Women)正式執導長片；該片由繆騫人、周潤發鍾楚紅主演，講述都市婚姻與女性情感困境，也奠定他日後以細膩女性角色、性別意識與情感張力見長的創作風格。

本次回顧展將放映關錦鵬1985年至1994年間的六部劇情長片，包括「女人心」、「地下情」(Love Unto Waste)、「胭脂扣」(Rouge)、「人在紐約」(Full Moon in New York)、「阮玲玉」(Center Stage)及「紅玫瑰白玫瑰」(Red Rose White Rose)，另加映2001年代表作「藍宇」(Lan Yu)。

亞洲協會指出，這些作品展現關錦鵬對女性、性別角色、慾望與身分的長期關注，也呈現其從喜劇、黑色電影、情節劇(melodrama)到傳記片等不同類型中的影像掌控力。

開幕片「女人心」將於11日(周四)晚6時30分放映，映後由關錦鵬出席問答，12日(周五)放映「地下情」，該片由職涯早期的梁朝偉參演，講述慾望與謀殺交織的都市故事，映後問答將由影評人Phoebe Chen主持。

13日(周六)將連映三部作品，中午放映由梅艷芳、張國榮主演的「胭脂扣」，該片以1930年代香港為背景，講述青樓女子與富家子弟跨越生死的愛情悲劇；下午放映「人在紐約」，由張曼玉、張艾嘉、斯琴高娃主演，聚焦三名身處紐約的華人女性，在移民城市中的情感、孤獨與友誼；晚間則放映「阮玲玉」，張曼玉在片中飾演民國影星阮玲玉，作品融合年代劇、檔案影像與紀錄片式段落，成為關錦鵬最具代表性的電影之一。

14日(周日)將放映改編自張愛玲小說的「紅玫瑰白玫瑰」，由陳沖、葉玉卿、趙文瑄主演，故事設定於二戰前上海，描寫壓抑情感與婚戀困局；最後一場為「藍宇」25周年放映。該片秘密拍攝於北京，講述1980年代北京商人陳捍東與年輕建築學生藍宇之間的感情，在政治動盪與社會期待中展開一段同性戀情。關錦鵬也憑「藍宇」獲金馬獎最佳導演。

香港 鍾楚紅 周潤發

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