尼克隔27年重返總冠軍賽 MTA將賓州車站改為球隊主題 華人打卡

紐約尼克隊睽違多年重返NBA總冠軍賽後，大都會運輸署在多個地鐵站入口裝設尼克主題燈飾，並將部分入口改造成球隊代表色，為即將登場的總冠軍賽應援。(記者許振輝╱攝影)

紐約尼克隊(New York Knicks)睽違多年重返NBA總冠軍賽後，大都會運輸署(MTA )在多個地鐵站入口裝設尼克主題燈飾，並將部分入口改造成球隊代表色，為即將登場的總冠軍賽應援。

當中，在位於麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)旁的34街—賓州 車站(34th Street–Penn Station)，原本標誌性的圓球燈飾被改裝成橘、藍色籃球造型，車站入口也換上尼克隊招牌配色，吸引不少乘客和球迷駐足拍照。

此次裝飾是MTA為慶祝尼克隊自1999年以來首次打進NBA總冠軍賽所推出的城市應援活動。34街—賓州車站 位於麥迪遜廣場花園旁，為大量球迷觀賽、通勤與轉乘的主要出入口。

尼克隊上一次奪得NBA總冠軍為1973年，本次決賽系列賽將面對聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)。今年季後賽中，尼克隊已取得11連勝；馬刺隊則在西部分區決賽中擊敗了衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊(Oklahoma City Thunder)。

來到站外打卡的余女士表示，她曾到麥迪遜廣場花園觀看尼克隊比賽，從那以後便一直期待球隊有朝一日能再次爭奪總冠軍。如今終於等到尼克打進總冠軍賽，她特別來到地鐵站外，與橘藍色尼克主題裝飾自拍留念。

「等了這麼多年，真的很開心」，來美40餘年的余女士說，尼克隊進入決賽，也讓許多在紐約生活多年的球迷重新感受到城市共同加油的熱情。

紐約尼克隊睽違多年重返NBA總冠軍賽後，大都會運輸署在多個地鐵站入口裝設尼克主題燈飾，並將部分入口改造成球隊代表色，為即將登場的總冠軍賽應援。(記者許振輝╱攝影)