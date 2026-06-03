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擴寬分隔帶、增行人空間 市府將改造公園大道

記者范航瑜／紐約報導
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改造範圍涵蓋46街至57街共11個街區，計畫將每個方向各拆除一條行車道，騰出空間...
改造範圍涵蓋46街至57街共11個街區，計畫將每個方向各拆除一條行車道，騰出空間擴寬路中央分隔帶，設置座椅、植栽與行人及單車設施，並新增橫向人行道連通各段分隔帶。圖為設計圖。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)近期公布公園大道(Park Avenue)的改造設計概念，計畫將曼哈頓中城一段主要幹道改造成更以行人為本的城市廊道。

公園大道的歷史可追溯至19世紀初的「第四大道」，1830年代，紐約與哈林鐵路(New York and Harlem Railroad)在此鋪設鐵軌，蒸汽火車穿街而過，事故頻仍。1875年前後，鐵路軌道被埋入地下，覆蓋後形成近3哩長的綠色中央分隔帶，從大中央車站延伸至96街。

第四大道因此更名為「公園大道」，很快躋身紐約上流社會的黃金地段。然而，1927年大中央車站落成後，地面空間逐漸給汽車讓位，分隔帶在20世紀多次縮窄，昔日行人步道幾近消失。弗林表示，市府此次改造是要讓公園大道「名副其實」。

根據方案，改造範圍涵蓋46街至57街共11個街區，計畫將每個方向各拆除一條行車道，騰出空間擴寬中央分隔帶，設置座椅、植栽與行人及單車設施，並新增橫向人行道連通各段分隔帶。典型分隔帶設計或包含種植區、南北向自行車道及行人步道。

改造工程選址涉及路段正位於大中央車站(Grand Central Terminal)月台上方，大都會運輸署(MTA)的北線鐵路(Metro-North Railroad)正對該結構進行大規模修繕，包括更換頂蓋及防水工程。市府將趁此時機同步推進路面改造，使基礎設施翻新與公共空間優化一體推進。

公園大道的改造並非孤例。前市長亞當斯(Eric Adams)任內已斥資逾4億元，推動第五大道從布萊恩公園(Bryant Park)至中央公園路段的大規模改建，計畫將人行道拓寬46%。第五大道目前七成使用者為行人，卻只占道路面積不足半數，與此次公園大道面臨的困境如出一轍。

曼哈頓華埠的堅尼路(Canal Street)亦面臨相同處境，市交通局於去年推出「重塑堅尼路」計畫，擬在百老匯以東路段設置「超級人行道」延伸區，在14處地點擴建整街段人行道，並新建雙向保護自行車道。然而該方案擬縮減車道，引發社區人士反對。

中央車站 曼哈頓 曼達尼 公園大道 大中央車站 MTA

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