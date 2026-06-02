皇后區首季房價 白石鎮Malba中位價達250萬最貴

位於皇后區白石大橋一側白石鎮(Whitestone)一帶的Malba，以獨立屋、大地塊住宅及安靜住宅環境聞名，在皇后區房價最高。(美聯社)

皇后區 住宅市場今年首季走勢平穩，整體房價 較去年同期小幅上升。根據房地產資料平台PropertyShark統計，2026年首季皇后區住宅銷售中位價為59萬元，較去年同期的58萬1000元上漲約2%。雖然漲幅不大，但在高利率 與買家負擔能力受壓的情況下，皇后區房價仍未明顯鬆動。

在各社區中，位於白石鎮(Whitestone)一帶的Malba房價最高。根據PropertyShark首季最昂貴社區報告，Malba今年首季住宅銷售中位價達250萬元，排名全市第五，並創下皇后區社區在該榜單中的最高排名。另據PropertyShark月度市場資料，Malba今年3月住宅中位價為202萬5000元，較去年同期上升逾四成；不過當月成交僅三筆，顯示該區因房源少，單一交易也可能明顯影響中位價。

Malba以獨立屋、大地塊住宅及安靜住宅環境聞名，房市規模相對較小，成交量長期有限。由於供給少、物件類型又以高價住宅為主，該區房價通常高於皇后區多數社區。今年第一季，Malba再次成為皇后區房價最高地區，也顯示高價住宅仍有買家願意出手。

除Malba外，皇后區多個社區首季中位價也接近或超過百萬元。獵人角(Hunter’s Point)以153萬6000元位居第二，東法拉盛(East Flushing)為112萬3250元，新鮮草原(Fresh Meadows)為99萬9000元，Douglaston為99萬8000元，瑞吉屋(Ridgewood)為99萬5000元。

不過，若從單月資料來看，皇后區房市仍有波動。數據顯示，今年3月皇后區住宅銷售中位價約54萬2500元，較去年同期下降4.5%；但同月交易量達1067筆，較去年同期增加30.9%。這代表價格並非全面上漲，但市場活動明顯回升，部分買家在觀望一段時間後重新進場。

從住宅類型看，皇后區公寓與合作公寓漲幅較明顯。3月公寓中位價為66萬5000元，合作公寓中位價為34萬5000元，兩者均較去年同期上升7.8%；相較之下，獨棟及多戶住宅中位價約79萬8000元，與去年同期大致持平。這也顯示不同類型住宅的走勢並不一致，買家預算、貸款利率、管理費及可負擔性都會影響成交表現。

整體而言，皇后區房市今年開局呈現「價格小幅上升、交易量回溫、社區差異明顯」的特徵。高價社區如Malba、獵人角及東法拉盛，仍使整體房價維持在較高水準，但部分社區及住宅類型仍受利率與負擔能力限制。