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曼哈頓增「綠波」號誌路段 單車一路綠燈

記者范航瑜／紐約報導
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紐約市近年的綠波政策逐漸轉向以單車與街道安全為核心。(記者范航瑜／攝影)
紐約市近年的綠波政策逐漸轉向以單車與街道安全為核心。(記者范航瑜／攝影)

紐約市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)宣布，交通局已在曼哈頓三條幹道新增「綠波」(Green Wave)號誌調時，涵蓋第一大道、第二大道及哈德遜街與第八大道，以提升行人、單車及車輛安全，並根據對第三大道綠波效果的最新數據評估，減少單車與行人之間的衝突。調時工程今夏完成。

綠波號誌讓以時速15哩行駛的單車與車輛，能在整條路線連續亮綠燈暢行無阻，藉此鼓勵騎行者以舒適速度騎行並遵守號誌。由於車輛在繁忙幹道上鮮少能維持更高車速，交通局表示調時對公車及汽車的平均行駛速度幾乎沒有負面影響。

三條新增路段分別為第一大道自豪斯頓街(Houston St.)至19街(全天)，以及豪斯頓街至34街(非高峰時期及周末)；第二大道自豪斯頓街至32街；以及哈德遜街(Hudson St.)與第八大道自堅尼路(Canal St.)至23街。

過去許多城市的大道綠波其實是以汽車速度為基準，通常接近限速25哩，目的偏向提升車流效率。不過，紐約近年的綠波政策逐漸轉向以單車與街道安全為核心，例如這次採用每小時15哩，再透過電腦同步整條大道各路口的紅綠燈時間，讓以該速度前進的單車或車輛，可以一路遇到綠燈、減少停等。這種設計能降低駕駛與騎行者「搶黃燈」或突然加速的情況，也減少急煞與反覆衝刺造成的危險。

市交通局去年在曼哈頓第三大道實施了其最長的綠波號誌路段。數據顯示，第三大道白天平均車速未變，深夜時段車速則有所下降，而深夜正是超速事故較易發生的時段；鄰近大道的速度亦未出現變化，顯示對整體交通流量無不良影響。第三大道單車事故從2024年的12起降至2025年的七起，單車與行人碰撞事故則從四起降至零。

曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)對此表示歡迎，指出第三大道的初步成果顯示，綠波科技有助於降低危險超速、提升騎士遵守號誌的比率，並減少單車與行人的衝突。市議員李榮恩(Grace Lee)則指出，綠波號誌調時透過減少單車行人衝突及遏止危險超速來拯救生命，將此方案擴展至第一、第二及第八大道，是以常識性基礎設施優先照顧下曼哈頓居民安全的具體行動。

曼哈頓 紐約市

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