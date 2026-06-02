MTA夏季交通啟動 新增長島東端、漢普頓、海灘路線

大都會運輸署(MTA)啟動夏季特別交通服務，方便民眾前往長島東端、漢普頓及紐約市周邊海灘。圖為長島長灘(Long Beach)。(記者范航瑜／攝影)

大都會運輸署(MTA )已啟動夏季特別交通服務，方便民眾前往長島 東端、漢普頓(Hamptons)及紐約市周邊海灘，同時提醒乘客，假日期間部分地鐵與鐵路服務將有調整，出行前應先查詢最新班次。

長島鐵路 (LIRR)方面，前往漢普頓與蒙托克(Montauk)的熱門夏季列車「Cannonball」本季回歸。該列車自賓州車站出發，直達西漢普頓(Westhampton)後，繼續停靠南漢普頓(Southampton)、Bridgehampton、東漢普頓(East Hampton)及蒙托克，是許多紐約客夏季前往長島東端度假的主要公共交通選項。MTA表示，蒙托克線夏季周末班次已從國殤日長周末開始，持續至9月第一個周末。

MTA鼓勵民眾善用公共交通，避開假日高速公路與橋隧壅塞。長島鐵路目前每日24小時運行，服務範圍涵蓋長島、皇后區、布碌崙及曼哈頓，共有126個車站，旅客可透過TrainTime應用程式或MTA網站查詢班次與購票資訊。

除了長島東端列車，MTA也恢復多條前往海灘的季節性公車服務。即日起至9月7日，Q35公車提供前往Jacob Riis Park的夏季海灘服務，班車將改道進入公園，並在洛克威海灘大道(Rockaway Beach Boulevard)的Bath House附近停靠。該服務平日為上午9時至晚上9時，周末則自上午7時起至晚上9時提供。

前往布朗士Orchard Beach的Bx12周末服務也已開始，並持續至8月底。MTA表示，這些季節性安排主要是因應夏季海灘人潮，讓沒有開車的居民也能更方便前往戶外休閒地點。

不過，MTA也提醒，目前部分地鐵路線因軌道、轉轍器、結構維修及無障礙設施工程而調整服務。乘客應在出門前查看MTA官網、MTA應用程式或服務變更通知，以免臨時遇到停駛、改線或接駁巴士安排。