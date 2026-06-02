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國殤日周末 州警開出超1.1萬張交通罰單

記者胡聲橋／紐約報導
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纽约州警國殤日周末開出超1萬1000張交通罰單。(取自紐約州警臉書)
纽约州警國殤日周末開出超1萬1000張交通罰單。(取自紐約州警臉書)

紐約州警在國殤日周末出動大量警力打擊危險駕駛，開出了數量驚人的罰單，查獲眾多酒駕案件，並逮捕了多名駕駛人。

在國殤日長周末假期期間，途經紐約州的駕車人面臨嚴格的執法，警方公布的數據令人震驚。這項特別執法行動從5月22日(周五)開始，一直持續到5月25日(周一)，全州共開出1萬1104張罰單，其中超速3116張；分心駕駛338張；未繫安全帶1742張；違反靠邊停車法249張。

在本次行動中，州警共逮捕了211名酒後駕車人，並調查了693起交通事故，其中四起為致命事故。

這次打擊危險駕駛行動的部分資金來自州長交通安全委員會。州警在執法行動中採取了多項措施，包括設立酒駕檢查站、增加酒駕巡邏以及對使用手持電子設備分心駕駛的駕駛開罰單。

州警在哈德遜河谷地區(包括東西哈德遜地區)開出的罰單數量位居全州之首，共有2000張，其中59人因酒駕被捕，超過600人因超速被開罰單。

西哈德遜河谷地區(Western HV)被抓獲的酒駕者最多，共有37人，其次是州中部地區(Central NY)，共有35人；紐約州高速公路(NYS Thruway)開出的超速罰單最多，共計578張，其次是東哈德遜河谷地區(Eestern HV)共計417張；分心駕駛罰單也是紐約州高速公路最多，共有53，其次是西哈德遜河谷地區(Western HV)；安全帶罰單也是紐約州高速公路最多，共計308張，其次是手指湖地區(Finger Lakes)，總計263張；靠邊停車罰單最多的是北郡地區(North Country)，共開出了61張，其次是紐約州高速公路，共有56張。

在去年國殤日周末的執法行動中，州警共開出1萬2062張罰單，並逮捕了245名酒駕者。

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