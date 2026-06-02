超速駕駛者 將強制安裝限速裝置

紐約的「超級超速者」將被強制安裝限速裝置。(記者馬璿／攝影)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)簽署一項針對多次違規司機的法案。該法案規定，一年內累積被測速攝影機拍到16次或以上違規的紐約駕車人，將必須在車上安裝限速裝置。

這種所謂的智慧限速器是一種能夠有效防止車輛超速的系統。這種裝置與車載電腦連接，並透過GPS定位系統將車輛最高速度限制在限速範圍內。

「我們必須保護民眾，如果有人如此公然違反法律，漠視人命，我只能這樣形容，那就必須有人為此承擔後果」，州長霍楚說，「如果你在45天的期限內不安裝這個裝置，你的車輛登記將被吊銷。如果你不在乎是否會撞死人，就不應該上路」。

紐約的「超級超速者打擊行動」將涵蓋學校區域攝影機和闖紅燈攝影機拍下的違規行為。任何在12個月內累積違規16次或以上的司機都將被要求安裝智慧限速器。

紐約州現在加入華盛頓州、華盛頓特區和維吉尼亞州的行列，這幾個州都制定了類似的法律。四年前，作為一項試點項目，紐約市 在50輛汽車上安裝了這種智慧限速器。

駕車人大多對這項新法律表示讚賞。駕駛揚科夫斯基(Annie Jankowski)說，「我認為這是個好主意。我曾在一家一級創傷中心工作，親眼目睹了超速行駛造成的慘痛後果，所以我支持這項法律」。