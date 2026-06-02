台山一中美東校友會 歡慶51周年暨母親節聯歡

台山一中美東校友會舉行成立51周年慶典暨慶祝母親節聯歡晚會。(記者胡聲橋╱攝影)

台山一中美東校友會於近日在布碌崙 (布魯克林 )華社舉行了成立51周年慶典暨慶祝母親節 聯歡晚會。美東地區的台山一中校友歡聚一堂，祝福在座的母親節日快樂，並表彰了25位優秀校友和五個最佳家庭。共有近400名校友和各界嘉賓參加了這次活動。

台山一中美東校友會新一屆職員合影。(記者胡聲橋╱攝影)

台山市是中國著名的僑鄉，目前台山市有100萬居民，而台山的海外僑民卻有200萬，也就是說，台山的海外僑民人數是台山市現有居民的兩倍。台山一中還是該地區的百年名校，創建於1909年的台山一中已有117年的歷史，該校由華僑、港澳同胞捐建而成，是廣東省的七所重點中學之一。

台山一中美東校友會為母親送上節日祝福。(記者胡聲橋╱攝影)

校友會會長張紅在致辭中首先歡迎各屆校友和新老朋友，她說校友會能積極發揮團結校友、幫助校友溝通、為校友排憂解難的作用，離不開長期以來關心校友會發展的老前輩、職員和社會各界賢達。展望將來，她認為新一屆職員使命光榮、責任重大，她希望大家「以謀定而動的智慧建言獻策，以捨我其誰的擔當履職盡責，緊緊圍繞中心、服務大局，同心同德、群策群力，以實幹篤定前行，以奮鬥書寫華章」。張紅還祝福在場各位母親節日快樂、美麗、安康、幸福！

華社各界祝福台山一中美東校友會。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約台山聯誼會會長陳永錦、端芬中學美東校友會會長梁仲禮先後發言，對台山一中美東校友會表示祝賀，並表示將繼續大力支持該校友會的活動，希望該校友會百尺竿頭，更進一步。

校友會常務副會長黃麗喬、副會長梅小明和伍靄和相繼發言，表示將繼承校友會的光榮傳統，為校友會的活動開創新局面，打開新天地，讓校友會成為一個更加活躍的團體，為更多校友服務。

會長張紅接著頒發了優秀校友獎、長者典範獎、模範家庭獎和熱心公益友人獎。共有25位校友榮獲優秀校友獎；校友會顧問于啟明和李德富榮獲最佳長者典範獎；五個家庭榮獲最佳家庭獎；梁仲禮和任遠中學校友會的鄧展輝榮獲最熱心公益獎。

活動的文娛節目環節以大合唱「台山第一中學校歌」和「同一首歌」拉開序幕，接著各屆校友紛紛登台亮相，表演舞蹈、獨唱與合唱，贏得了現場熱烈的掌聲。晚會最後，大家意猶未盡，相約明年再會。