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布碌崙華社排球球友同樂日 角逐激烈

記者胡聲橋╱紐約報導
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「2026紐約布碌崙排球球友同樂日」活動在比賽前舉行祈福拜神儀式。(記者胡聲橋╱...
「2026紐約布碌崙排球球友同樂日」活動在比賽前舉行祈福拜神儀式。(記者胡聲橋╱攝影)

由紐約華人文娛體育總會(華體會)和布碌崙(布魯克林)華人排球協會共同主辦的「2026紐約布碌崙排球球友同樂日」活動日前在8大道華社旁的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行，吸引了數百排球愛好者和社區居民前來參加。經過比賽，最終布碌崙排協隊、校聯隊和紐約華體會隊分獲老、中、青三個組別的冠軍。

球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)

活動當天天氣晴朗，氣溫適中。在舉行了祈福拜神儀式後，比賽球隊分別在愛立信公園的前後兩個場地展開競技，現場氣氛熱烈。紐約華人文娛體育總會會長趙立衍表示，共有12支球隊、大約120名隊員參加比賽。因場地有限，參與活動的隊員均來自紐約地區。趙立衍說，這次球友同樂日活動重在促進社區體育活動，營造強身健體的良好氛圍。

球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人排協會長梅毅超介紹，當天舉行祈福和拜神儀式，是祈願大家在運動場活動時，人人安全健康，不受傷。梅毅超說，布碌崙華社是台山人聚居區，而排球是台山人最喜愛的體育運動。布碌崙華社每年都要舉行兩次大型排球比賽，一次在初夏，一次在初秋，這次同樂日比賽可以視為為6月21日的排球邀請賽做準備，屆時將有30多支隊伍參賽。他希望本地球隊取得驕人的戰績。

球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
球員們在排球場上比賽。(記者胡聲橋╱攝影)

當天比賽的激烈程度絲毫不遜色於大型比賽，球員們無論年齡大小都奮力拼搏，不斷打出精彩的好球，球場上你來我往，贏得陣陣叫好聲。

經過激烈角逐，最後紐約華體會隊贏得青年組冠軍，中年組冠軍由校聯隊獲得，布碌崙排協隊奪得了元老組冠軍。比賽結束後，主辦單位還在現場舉行了發獎儀式。

布碌崙華社的排球球友同樂日活動至今已連續舉辦了四年，不僅促進了排球運動的發展，培養了華裔排壇，而且也使這項活動逐漸成為布碌崙社群的一大亮點。

布碌崙 布魯克林 華人

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