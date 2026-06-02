ACC兒童嘉年華8大道華社熱鬧登場 提供1000份免費玩具

亞裔社區中心第三屆兒童嘉年華8大道華社舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

由亞裔 社區中心(ACC)主辦的「ACC第三屆兒童嘉年華」近日在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社舉行。本次活動吸引了多位民代及其代表、社區各界人士，以及以華裔為主的眾多兒童和家長參加。

孩子們參與拔河，氣氛熱烈。(記者胡聲橋╱攝影)

此次活動在布碌崙8大道交67街的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。主舞台上孩子們呈現了精采的文藝表演，包括舞龍、樂器演奏、歌曲演唱和舞蹈等。活動還專門為小朋友安排了大型彈跳床、臉部彩繪和萌寵互動等遊樂項目。在氣氛熱烈的拔河比賽中，孩子和家長先後上陣，激烈爭奪。多家贊助單位還在現場設攤位，給孩子送禮物，給家長提供使用資訊。ACC還提供了1000份免費玩具，並向在場兒童派發食物，提供幸運抽獎等。

孩子們在主舞台上表演舞龍。(記者胡聲橋╱攝影)

ACC創辦人林寶珍在致詞中感謝各界對亞裔社區發展以及兒童福祉的支持。林寶珍說，「今天的主角是孩子。你們臉上的笑容，是我們心中最大的價值。願你們茁壯成長，成為最閃亮的星星」。她祝福所有大兒童和小兒童們兒童節快樂。

市議員莊文怡在活動中發言說，三年來，ACC每年舉辦的兒童節嘉年華活動的規模愈來愈大。她感謝林寶珍以及ACC透過各個計畫培養孩子的才能，也感謝了義工辛勤付出。

除了莊文怡外，州眾議員鄭永佳、國會議員高德曼代表葉凌霞、第17區州參議員參選人賀立寧、第49區州眾議員參選人謝曉瓊、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表邢文晴等出席了當天的活動。他們紛紛感謝ACC舉辦此活動，並祝福孩子們節日快樂。