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首屆美國亞裔體育健康節 時報廣場舉辦頒獎典禮

記者許君達╱紐約報導
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首屆美國亞裔體育健康節在時報廣場舉辦，圖為數十名參與者集體瑜伽。(記者許君達╱攝...
首屆美國亞裔體育健康節在時報廣場舉辦，圖為數十名參與者集體瑜伽。(記者許君達╱攝影)

以「讓世界動起來」(Move the World with Motion)為主題的首屆美國亞裔體育健康節暨「精英健身49天蛻變挑戰」頒獎典禮於近日在曼哈頓中城時報廣場舉行，吸引數百觀眾駐足。

本活動由美國亞裔健身運動協會主辦，精英健身、精英青少年體育學院聯合協辦，旨在利用亞裔傳統月的契機，在「世界的十字路口」展示美國亞裔族群積極自信的精神風貌，同時促進亞裔社區的全民健身和健康意識。在演出環節中，主辦方奉上了東方律動活力操、旗袍舞等表演。

在隨後的頒獎儀式上，30餘名參加挑戰的選手登台領獎。他們在3月15日至5月2日期間，通過科學訓練、規律打卡以及社群激勵的方式，在49天內減脂累計達到300磅。在男女分組評分中，彭榮和顧雅明分別獲得女子和男子組全場總冠軍。活動最後，數十名精英健身會員在教練的指導下，在時報廣場參與了集體瑜伽訓練，亦吸引部分參觀者加入。

主辦方表示，希望在「世界的十字路口」展示亞裔的風貌，並推廣健康理念和健康的生活方...
主辦方表示，希望在「世界的十字路口」展示亞裔的風貌，並推廣健康理念和健康的生活方式。(記者許君達╱攝影)

曾獲亞洲健美冠軍的精英健身創始人曹新麗表示，舉辦本次活動的目的是向世界展現亞裔的力量，同時傳遞健康生活理念。華裔州參議員劉醇逸(John Liu)表示，此類活動不僅有助於豐富亞裔社區的文化生活，增強社區凝聚力和歸屬感，更為亞裔傳統月畫上了一個圓滿的句號。

亞裔 時報廣場

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