史島嚴抓闖紅燈 攝影機四年翻倍 今年來開罰120萬

紐約市從今年初增加安裝了新型闖紅燈攝影機。(取自市交通局)

在短短四年間，史泰登島 的闖紅燈攝影機數量幾乎增加了一倍，2026年至今，闖紅燈攝影機就已開出了總額超過120萬元的罰單。根據市政府的數據，四年前，史島共有32個闖紅燈攝影機投入使用並開罰單；截至2026年4月19日，根據紐約市 開放資料網站(NYC OpenData)彙總的公開數據，這一數字已飆升至驚人的63個。

遍布整個史島行政區的63個攝影機在2026年1月1日至年4月19日期間共開出2萬4036張違規罰單，這是截至目前可獲得的最新數據。每張罰單都會給違章駕駛開出一項50元的罰款，這意味著僅從今年1月1日至4月19日，紐約市就從史島的闖紅燈違規駕駛身上累計罰款120萬1800元。

紐約市一直在擴大闖紅燈攝影機項目，甚至將攝影機原本笨重的白色外觀升級為更簡潔、更難被發現的款式。史島最近開始開罰單的海蘭大道(Hylan Boulevard)和米德蘭大道(Midland Avenue)交叉路口的新攝像頭裝置，與之前在紐約市各地安裝的傳統闖紅燈攝像頭設備相比，新型攝影機比舊型號的體積小得多。

至於全市闖紅燈攝影機的數量，州長霍楚(Kathy Hochul)早在2024年就簽署了一項法案，將紐約市的闖紅燈攝影機計畫延長至2027年12月1日。根據該法案，紐約市允許在多達600個路口安裝攝影機，這是先前150個攝影機上限的四倍。

市交通局(DOT)表示，將在2026年底前，根據新的州法規定，將闖紅燈攝影機擴展到所有600個路口。攝影機的安裝位置主要取決於安全因素，包括事故紀錄。

紐約市的闖紅燈攝影機計畫已運作30年，市府稱效果顯著，在已安裝攝影機的路口，市交通局記錄到闖紅燈行為減少了73%，側面碰撞事故減少了65%，追撞事故減少了49%。這些攝影機有助於嚴厲打擊城市街道上最危險的駕駛員。該項目也被證明能夠改變駕駛的行為，並防止重複犯罪。 2023年，94%的闖紅燈車輛只收到一到兩次違規紀錄。只有不到0.5%的車輛收到五次或五次以上的違規紀錄。