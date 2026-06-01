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華男孤獨病故 母經親友聞死訊 半年未見竟白髮人送黑髮人

記者胡聲橋╱紐約報導
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閩籍男子石濤日前不幸病逝。(石濤餐館同事提供)
閩籍男子石濤日前不幸病逝。(石濤餐館同事提供)

本報日前報導，一名35歲閩籍華裔男子石濤突然病故在布碌崙(布魯克林)的租房內，同事向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助協尋其家人，30日石濤的母親在朋友的陪同下到亞總會辦公室，感謝社區的協助。

石濤生前在布碌崙一家中餐外賣店前台負責接單。他長期身體不佳，從今年起，身體狀況更是一落千丈。石濤於5月13日被發現死於租屋內，死因是腸胃道大出血，他還患有高血壓和冠心病。

據石濤母親介紹，她有兩個兄弟，一個在中國，一個在美國。報紙刊登了石濤的死訊，消息輾轉傳回了中國，石濤在國內的舅舅將消息告訴了在維吉尼亞州的舅舅，最後由美國的舅舅告訴石濤的母親，她兒子「出事」了。

石媽媽說，她來美國已34年，作為獨子的石濤8歲來美，母子倆起初住在史泰登島，後搬到曼哈頓華埠，兒子高中畢業開始做工後就搬了出去自己單獨住。他們母子僅半年未見，再聽到兒子消息時，沒想到兒子已經不在了。

石媽媽形容兒子很懂事，生病了也不讓她知道，怕媽媽擔心。平日母子倆電話往來時，兒子總說自己很累，很難受，她一直認為兒子上班很累，沒想到是身體出了大問題。石媽媽還說石濤很熱心，平日說話輕聲細語，對人也很有耐心。

亞總會會長陳善莊事先與殯儀館聯繫，為石濤的喪葬服務費爭取到了3000元的合理價格。即便如此，對於66歲已退休的石濤媽媽來說，仍是一筆不小的負擔。她說自己去年剛退休，目前每月僅有620元退休金，無力支付兒子的善後費用。

在場的美國福州瑯岐聯合會會長江富春當場掏出500元，代表該會捐給了石媽媽。石媽媽含淚感謝亞總會和瑯岐聯合會。亞總會常務會長王孟新則號召僑胞伸出援手，共同幫助石濤的家人度過困境。

欲捐款者，也可將支票寄到12 Pell Street Apt 1F, New York,NY 10013, 收件人以及支票收款人請寫Shi Xiu Rong，支票備註(Memo)請寫「For 石濤家人」。

江富春(左二)為石濤母親(右二)捐款500元。(記者胡聲橋╱攝影)
江富春(左二)為石濤母親(右二)捐款500元。(記者胡聲橋╱攝影)

石濤母親(右一)到亞總會感謝社區的幫助。(記者胡聲橋╱攝影)
石濤母親(右一)到亞總會感謝社區的幫助。(記者胡聲橋╱攝影)

華裔 布碌崙 布魯克林

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