AI恐衝擊紐約經濟 市主計長促立法機構未雨綢繆

市主計長李文(Mark Levine)日前發布報告，呼籲立法機構未雨綢繆，充實雨天備用基金，以應對人工智慧(AI)可能引發的經濟衝擊。(取自市主計長辦公室)

市主計長李文 (Mark Levine)日前發布報告，呼籲立法機構未雨綢繆，充實雨天備用基金，以應對人工智慧(AI)可能引發的經濟衝擊。李文指出，AI對紐約市 經濟的影響存在多種情境，有利有弊，關鍵在於提前做好準備。他建議將每年稅收的16%撥入備用基金，部分資金可從現行租房補助計畫及教育預算中調撥，規模足以抵禦AI衝擊帶來的財政壓力。

報告列出AI衝擊紐約經濟的數種情境。其中可能性最高的是「AI賦能經濟」情境，占35%的概率。李文指出，在紐約設有總部的多家大型私募基金，均受惠於AI投資熱潮。然而，報告點出的第二高概率情境則令人憂慮。若當前AI投資熱潮崩潰，其後果可能波及整體經濟：美國股市第一年跌幅近35%，紐約市私營部門在一年內流失5萬2500個職位；至2027年第三季度的最低谷，全市私營部門就業人數將比基準情景減少約13萬5000人，未來四年合計稅收損失接近90億元。

在應對策略上，李文建議從兩個方向著手壓縮開支。其一是市府租房補助計畫CityFHEPS，他指該計畫每年的納稅人負擔「難以為繼」；其二是公立學校，尤其是在全市公校學生人數持續下降的情況下，部分規模較小的學校存在整合空間。他坦言整併學校在政治上阻力極大，但仍強調「必須走這一步」。

近期，AI的影響在大學畢業生所受的衝擊尤為突出。紐約聯儲數據顯示，22至27歲畢業生失業率已升至約5.6%至5.7%，高於整體勞動力平均水平，並接近金融危機時期水準。同時，紐約市青年失業率仍維持在雙位數區間。在AI快速滲透的背景下，高學歷群體在部分職業中的勞動需求波動更為明顯。以加州大學系統為例，計算機科學本科在讀人數在2025年較前一年下降約6%，為20多年來首次回落。

李文以「AI迷霧」(AI Fog)形容當前局面的難以預測，這一說法近期也在財經界廣泛流傳。他敦促立法機構盡快行動，不要在迷霧中坐以待斃。