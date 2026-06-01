法拉盛25學區多校 推動AI教師培訓

涵蓋法拉盛地區的紐約市皇后區第25學區教育委員會(CEC25)近日在會議中討論人工智能(AI)在校園中的使用問題。(市教育局提供)

涵蓋法拉盛 地區的紐約市 皇后區第25學區 教育委員會(CEC25)近日在會議中討論人工智能(AI)在校園中的使用問題。紐約市教師工會(UFT)教育副主席瓦卡羅(Mary Vaccaro)表示，UFT正推動教師AI培訓，第25學區已有多所學校參與相關工作坊，其中185初中將成為試點學校之一。

她強調，該計畫目前不是讓學生直接使用AI，而是先讓教師了解如何安全、合規地使用AI工具。不過，會上有委員對AI進入校園表達強烈疑慮，質疑AI可能帶來錯誤資訊、削弱學生思考能力，也認為教育系統尚未說清楚為何學校必須引入這項技術。

瓦卡羅表示，AI已經進入教育現場，部分教師實際上已在使用相關工具。與其讓教師自行摸索，工會希望先建立培訓和規範，避免錯誤使用。她說，教師若不了解AI的功能、限制和風險，就不應把AI帶入課堂或用於教學工作。

她表示，疫情期間學校曾倉促轉向遠程教學，許多教師在缺乏準備的情況下邊學邊做。UFT不希望AI重複同樣情況，因此主張先培訓教師，再討論如何使用。瓦卡羅表示，教師中心的原則是不讓教師在「一邊飛一邊造飛機」的狀態下接觸新技術。

根據會上介紹，UFT目前正與微軟、OpenAI及Anthropic等公司工程師合作，讓教師反映實際教學需求。瓦卡羅表示，AI可用於協助教師備課、整理資料、尋找教學資源、支援特殊教育學生，以及減少部分重複性行政工作。她強調，推動AI培訓的目的不是取代教師，而是減輕教師幕後負擔，讓教師有更多時間與學生面對面互動。

不過，這項試點在會上也引發質疑。有委員指出，AI工具存在錯誤資訊、幻覺內容，以及削弱學生批判思考能力等風險；但目前教育系統常見的說法只是「AI已經存在，所以學校必須面對」。他認為，這不足以說明為何要把AI積極引入校園。

該委員表示，即使計畫不讓學生直接使用AI，只要教師使用ChatGPT等工具協助備課，AI生成內容仍可能間接進入課堂。如果教師沒有逐一核實資料，錯誤內容可能影響學生學習。他質疑，在尚未有明確證據證明AI有助學生之前，學校是否應該如此積極地推動相關計畫。

瓦卡羅回應說，正因為教師已經開始接觸AI，工會才更需要提供培訓。她表示，UFT反對教師將學生姓名、班級、學校等可識別資訊輸入AI工具，也要求相關使用符合學生隱私保護規定。她說，工會希望先管住AI的使用方式，而不是等問題發生後再補救。

她也表示，AFT與UFT支持幼稚園至二年級學生不使用螢幕、不進行線上測驗，並不主張低年級學生過早接觸科技工具。她再次強調，目前185初中的試點聚焦教師端，不是讓學生在課堂上直接使用AI。