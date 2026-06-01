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學校AI指引修正 擬嚴格限制幼童使用

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約市教育總監薩謬思近日承認，教育局先前低估了社區對人工智慧(AI)進入校園的疑...
紐約市教育總監薩謬思近日承認，教育局先前低估了社區對人工智慧(AI)進入校園的疑慮，並表示教育局正重新評估相關政策。圖為此前他上任的第一個上課日與教師、學生及家長代表會面。(圖片取自薩謬思官方X帳號)

面對家長、教師及部分民選官員日益強烈的反對聲浪，紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日承認，教育局先前低估了社區對人工智慧(AI)進入校園的疑慮，並表示教育局正重新評估相關政策，尤其考慮進一步限制三歲至五歲幼童的在校AI使用。

教育媒體Chalkbeat報導，薩謬思在近日的一場活動中表示，市教育局沒有做到位，未能深度理解各方對於在校使用AI的反對程度，他承諾，在最終版本的校園AI使用指引當中，將採取更積極的方式，限制三歲至五歲的最年幼兒童使用AI。

市教育局在今年3月24日發布了AI使用指引草案，原本計畫在6月發布最終版本。不過截至目前，當局的一名發言人尚未說明是否仍在6月發布。在草案發布後，來自五大區的大量家長，迅速湧入公共論壇抨擊草案。近月來，反對AI進入公校的聲浪亦逐漸組織化。部分民選官員公開呼籲教育局暫停推動相關政策，一項要求公校實施兩年AI暫停令的請願書，目前已獲得逾3000人連署。

根據教育局資料，3月24日公布AI指引草案後，當局開放了45天公眾意見徵詢。截至5月8日截止日，共收到逾6000則意見，其中48%來自教育工作者，42%來自家長。

薩謬思此次最新表態，被視為教育局在AI政策上語氣明顯轉變的信號，也顯示紐約市這個全美最大學區，正試圖回應來自各方社群對AI與教育科技日益升高的反彈。

薩謬思表示，自他今年1月上任以來，他觀察到公眾對AI的態度出現快速變化。最初，教育系統普遍認為「AI已經來了，我們需要想辦法理解它」。但在制定草案及蒐集家長意見過程中，他逐漸意識到，社區主要情緒並非恐懼，而是憤怒，以及對政府機構、安全機制和教育科技公司的不信任。

目前，AI指引草案採用類似交通號誌的風險分級制度，區分不同AI使用情境的風險程度。草案主要聚焦教師使用AI的規範。然而，學生使用AI這項被不少家長視為最重要的議題，在草案中僅被列為「黃燈」級別，引發批評。此外，也有家長表示，AI將削弱學生主動求索、積極學習的進程，並加劇隱私外洩的風險。當前在缺乏統一的全市政策的情況下，許多學校已自行制定政策，以規範學生和教師使用AI，而其他學校則暫時回避了這一話題。

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