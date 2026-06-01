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首批免費2歲班 明起開放申請

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約市首批免費兩歲班的申請，將於本月2日啟動。(取自市長辦公室)
紐約市首批免費兩歲班的申請，將於本月2日啟動。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，紐約市首批免費兩歲班的申請，將於本月2日(周二)啟動，並將於8月發出錄取通知。首批兩歲班項目跨逾五個學區、550個托育點，提供2000個學位。目前，相關家庭已可在MySchools上查看兩歲班項目的選項。

據悉，首批兩歲班的托育所名單，橫跨全市第6、10、18、23以及27學區，共包含逾550個家庭托育項目和社區早教中心的項目，多數項目預計每天運作8小時或10小時，並全年開放。對於在職家長而言，這將是一大緩解，因市府現有面向三歲和四歲的免費學前項目，通常在下午3時前結束，且暑期並不開放。

有意申請的家庭，可從本月2日至26日期間，申請這些學區內的兩歲班名額，錄取通知將於8月發出。申請可通過MySchools提交，也可致電(718)935-2009，或前往市府家庭歡迎中心(Family Welcome Centers)辦理。

根據市府目前提供的時間線，今年9月，預計2000學童將就讀以上首批免費兩歲班的項目，史泰登島的名額將於2027年開放。到2027年，免費兩歲班將再擴大至1萬2000名幼兒。此外在未來幾天，市府預計還將新增更多的兩歲班的托育地點。州長霍楚(Kathy Hochul)也將為計畫最初兩年提供資金。

曼達尼表示，托兒費用已成為沉重負擔，迫使家庭離開紐約市，也阻礙工薪階層向前發展。免費兩歲班的目標是讓每個孩子都能獲得最強有力的人生起步，同時給予父母應有的自由與穩定。隨著申請開放，他鼓勵上述學區中的每一個家庭都探索自己的選項，善用這筆投資，並通過MySchools完成申請。

紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，紐約市首批免費兩...
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)宣布，紐約市首批免費兩歲班的申請，將於本月2日啟動，並將於8月發出錄取通知。目前，相關家庭已可在MySchools上查看兩歲班項目的選項。圖為MySchools上標記的托育項目及地點。(取自MySchools托育地圖)

曼達尼 紐約市 學區

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